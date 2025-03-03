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齊心協力

汪鎔（紐約，慈濟人文學校）
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每個星期六，我都會去參加童軍的活動，學習如何用童軍的方法把世界變得更好。今年，我們童軍和慈善組織「城市豐收」合作，為有需要的人募集食物。

活動準備期間，我們熱情滿滿地製作了一張張漂亮的海報，用來吸引人們的目光。這些海報有的簡潔明瞭，有的顏色鮮豔，有的甚至會閃閃發光。活動當天，我們早早地趕到活動地點，和領隊、家長合作搭起遮陽篷，懸掛起宣傳海報。

活動開始了，我們大聲地喊出「Food Drive」、「Food Drive」，讓每一個經過的人都能注意到我們的活動。每一次有人捐贈食物時，我們都熱烈歡呼，感謝大家的付出。

活動持續了好幾個小時，我們喊得口乾舌燥，站得腿也痠了，可是我們誰也沒叫累，還是堅持著，收到捐贈的食物也愈來愈多。

最終，我們一共收集了四十多箱的各種食物，我們歡呼雀躍，為我們自己，也為我們的童軍夥伴，因為這是對我們共同努力和團隊精神的最好回報。

正如靜思語所說的「合心才能協力，協力才有大力」。我們齊心協力，一定能把社會建造得更好，這樣我們每個人都能開開心心地生活。

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