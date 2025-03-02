人工智慧 時代為生活帶來了很多幫助，比如創造出人工智慧工具來幫助人們完成困難的任務，讓工作更加輕鬆。

人工智慧有分析能力，還可以執行許多高級功能。如今很多工作都需要人工智慧代勞，也有很多人非常依賴人工智慧來做工作，如果今天沒有人工智慧，我覺得生活上有很多事情會變很難。

人工智慧有好處也有壞處，比如人們會很依賴人工智慧來幫他們做生活上的事，上學的孩子們會依賴它來做作業或考試，他們依賴人工智慧太多，無法獨立思考。

人工智慧每年都在快速發展和進步，可是對社會的影響還是不太明確。人工智慧已經改變並取代了許多工作，導致許多人失業，也讓很多人面臨了新的工作挑戰。人工智慧對人類造成許多影響，但這取決於我們對人工智慧的依賴程度。

李莎（紐約，人力中心中文學校）

今天的時代真是不同了。人工智慧可以做比以前更多的事，Chat GPT能寫文章、、能造一段影片、講一段故事，真是驚人！

在廣州和北京出現了智能公交車，上海有智能計程車，甚至智能行李箱能跟人走，不用人手操作。這些智能工具，讓人覺得擔心，是不是以後我們人類就會被淘汰，失去大量的工作機會了？

可是據專家說，人工智慧會取代很多人的工作，但同時也會增加很多工作，因為人工智慧也需要人來操作，這樣就需要大量的人力，所以我對未來還是樂觀的。

大家不要太擔心了，時代是不斷進步的，舊工作淘汰，新的人工智慧也需要人來工作，只是跟舊工作不一樣而已！