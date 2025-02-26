聖路易斯城市博物館／《迷人的馬賽克藝術》系列之三

美國密蘇里州 的聖路易斯有個城市博物館 ，一九九七年十月二十五日面世以來，每年吸引世界各地近百萬參觀者。使人驚訝的是，這裡原本是大型製鞋廠，占地約六十萬平方英尺，搖身一變成了博物館，而且所有的展品都是回收的，有古老的煙囪、廢棄的飛機、破舊的消防車、報廢的巴士、甚至搖搖欲墜的橋梁。各種工業垃圾都華麗轉身，以嶄新面目吸引參觀者。

博物館裡，從牆壁、地板到天花板，處處鑲嵌著彩色的瓷磚、閃爍的玻璃片和發光的鏡面，許多雕塑的表面也都裝飾著抽象的馬賽克圖案，無數微小的細節都展現出馬賽克藝術元素，而不少馬賽克碎片都來自大量舊建築的廢舊材料堆。

博物館裡，有從屋頂延伸到洞穴的十層樓高的螺旋式滑梯、穿越天花板的隧道，和戶外使人眩暈的攀爬設施，參觀者從進入停車場開始就被蛇形盤繞的圍牆吸引。與其說是一個博物館，倒不如說是一個老少皆宜的遊樂場所。

博物館的樓頂有摩天輪、滑梯和水塘，七公尺高的金色螳螂昂首挺立，邊上還停著一輛衝出屋簷的巴士。一樓有魔法洞穴、樹屋和隧道，二樓有水族館、鏡子大廳和從紐約遷來的十二隻河馬雕刻，三樓有寒冰樂園、馬戲團和兒童城。有五個樓層改造成了鋼鐵叢林，裝置著錯亂的滑梯和懸空的鋼筋管道。有創意的是，原先鞋廠的鞋帶車間繼續生產彩色鞋帶，原先的倉庫展出各地送來的漂亮鞋子。

博物館的建造者是鮑勃卡西里，他從小充滿好奇心，富有創造力，喜歡拼裝廢舊材料，長大後專攻美術和雕塑，踏上社會即從事公共藝術項目，賦予舊建築和工業廢料新的生命。鮑勃卡西里生長於聖路易斯，將一生獻給了聖路易斯的城市建設。二○一一年，他將一個廢棄的水泥廠改造成一個娛樂空間，不幸的是，在九月二十六日那天，因在工地上操作推土機發生翻車事故逝世。（系列完）