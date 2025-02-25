國被稱為「大熔爐」，因為它由來自不同地方的人們組成。正因如此，美國有許多「多民族家庭」，由來自不同族裔或種族的成員及其子女組成。

多民族家庭的成員有不同的文化體驗，可能影響他們的宗教信仰和家庭節日，例如，一個華裔美國家庭可能會慶祝中秋節，也會慶祝感恩節。多民族家庭都有自己的獨特之處，我採訪了五位年齡在九至五十歲之間的多民族家庭成員，了解到他們在多種文化環境中成長的經歷。

其中一位受訪者的父親是越南 人，信奉佛教，所以她記得小時候和家人一起參觀寺廟；母親是中國人，在嚴格的天主教教育下長大，這意味她家也慶祝天主教節日。在家裡，他們說越南語和法語。儘管她有亞洲背景、從中學起就住在美國，但她對法國文化最認同。她因越南戰爭而被迫逃離越南，前往法國，在法國度過了七年，她形容那是她一生中最快樂的時光。此外，法國人還占領了越南一百五十多年，因此法國文化對越南文化的影響也很大。所以，她能說一口流利的法語，慶祝法國節日，也享受法國美食，尤其是她媽媽做的法式甜點。

另一位受訪者出生在秘魯，但五歲時移居美國，他的父母融合了兩國文化。例如，聖誕節 和新年是秘魯和烏克蘭 文化中重要的家庭節日，他們在這天會吃秘魯的雞肉燉菜和烏克蘭的鯡魚沙拉。他花了很多時間和他父親的秘魯親戚相處，但很少有機會見到他在烏克蘭的親戚。

他分享了在母親的家鄉被戰爭摧毀之前，去烏克蘭探望母親的家鄉是多麼特別。然而，接觸過這兩種文化的他，認為自己更多的是美國人。

我發現，成長於多民族家庭的受訪者，都有接觸多種文化及各種傳統的機會。每個多民族家庭都有不同的生活經歷，沒有兩個家庭是完全相同的。