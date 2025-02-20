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人工智慧的影響

池嘉蓉（紐約，人力中心中文學校）
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人工智慧已經在世界各地的網站上得到應用，在我看來，人工智慧對我們的生活產生了不良影響。我之所以這麼說，是因為利用人工智慧，人們可以做各種各樣的事情，但並不總是好事。

例如，在學校，孩子們可能會使用人工智慧做作業、寫論文或解決數學問題。如果用人工智慧做作業，孩子們就不會從作業中學到任何東西，這可能會影響課堂作業。

當使用人工智慧時，人們可以生成其他人做他們從未做過的事情的照片，比如偷東西，並利用這些圖片損害他們的聲譽。有了這些照片，那個人可能會失去工作、入獄，或者被認為是壞人。

第三個例子是，人們可以使用人工智慧偽造自己的身分。例如，一個人可以使用變聲器假裝是某人的孩子，然後打電話給他們的父母要錢。

人工智慧還可能導致隱私侵犯，一些人工智慧系統可以在未經同意的情況下收集信息和數據，他們可能會收集並了解您的信用卡資訊、地址、電子郵件和密碼或電話號碼。

總之，雖然人工智慧可以做一些有用的事情，比如告訴你交通選擇或在購物網站上為顧客提供聊天框，但人工智慧並不是百分之百安全的，如果不小心或不安全地使用，可能會給你帶來嚴重後果。

人工智慧 信用卡

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