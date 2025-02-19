洛杉磯十七座高塔／《迷人的馬賽克藝術》系列之二

美國加利福尼亞州的洛杉磯 有一條奇異的瓦茨塔街，位於格雷厄姆大道和聖安娜大道交接處的三角地。

瓦茨塔由十七座彩色的塔組成，其中的西塔是最高的一座尖塔，高達三十米。

這些塔都由鋼筋和混凝土構成，塔的表面貼滿了五顏六色的馬賽克圖案，有星形的、花形的、拱形的和螺旋形的圖案。採用的材料有陶瓷片、玻璃片、碎瓷磚、碎瓶子，還有貝殼和鏡子。參觀者見了都會眼花撩亂，拍手叫好。一九六三年，瓦茨塔列入加州 歷史地標名單。一九九○年，瓦茨塔又列為美國國家歷史地標。

稀奇的是，建造這個地標的人竟是半文盲的建築工人羅迪亞，他手無寸鐵，身無分文。一八七九年，羅迪亞出生在義大利 那不勒斯附近的一個小村莊，幼年目睹義大利教堂的裝飾藝術，心裡埋下了藝術的種子。一八九四年，他十五歲時來到美國賓夕法尼亞州的費城，也去過美國華盛頓州的西雅圖。一九二一年，他四十二歲時在洛杉磯一○七街東一七六五號買下一塊三角地，決定為自己建造一座「紀念碑」，「做一些別人從未做過的事」。

羅迪亞從建築工地找來廢棄的鋼筋鐵絲、剩餘的水泥和閒置的腳手架，從垃圾堆裡尋找玻璃瓶、瓷磚、貝殼和鏡子。他每天下班後及每個周末，都忙於建造心中的高塔。他用撿來的鋼材包上鋼筋鐵絲，再塗上水泥漿。塔身的框架都用鋼筋焊接，一層層疊高，每一層的表面鑲嵌著貝殼、瓶子、瓷片、盤子、杯子、水罐和碗等。他在塔身裝飾了魚和貝殼的圖案，在塔頂裝飾了太陽、月亮和星星的圖案，彩色的馬賽克藝術熠熠生輝。他眉開眼笑，將瓦茨塔稱為「我們的小鎮」。

一九四六年，意志堅定、充滿想像力和創造力的羅迪亞終於建成宏偉的瓦茨塔。他那年六十七歲，創造了歷史的奇蹟，展示了藝術和建築的完美結合。

一九六五年，羅迪亞去世，留下一句名言：「每個人都應該做點大事，只要堅持，沒有什麼是不可能的。」