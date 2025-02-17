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時間魔法

李泰澄（紐約，慈濟人文學校）
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今年我過生日的時候，爸爸媽媽帶著我和哥哥一起去看百老匯音樂劇，你們猜我看的是什麼？給你們一點提示吧！看完表演的第二天我去中文學校，老師問我的生日願望是什麼，我說我想要一個小小的油燈，因為裡面住著一個大精靈。對了！我看的就是阿拉丁音樂劇。

過生日為什麼不想要香甜美味的蛋糕或是好玩有趣的樂高，而是要一個精靈呢？因為精靈會魔法，可以幫助我實現願望啊！

我希望一天不只是二十四小時，而是四十八小時，這樣我就會有很多時間，可以慢慢地吃點心、慢慢地做功課、慢慢地拼樂高、慢慢地起床、刷牙、洗臉……，為什麼什麼事都要慢慢的呀？因為我吃飯的時候，想著看漫畫；看書的時候，想著玩遊戲；玩遊戲的時候，想著還有功課還沒寫完，等一下會不會被爸爸媽媽罵？

但是我的生日就這樣開心地過了，我沒有等來我的神燈精靈，但是我在中文學校學到了一句話：「分秒不空過，步步要踏實。」老師說這一句話比神燈精靈還厲害，有時間的魔法！

老師教我先學會列清單，先把每天需要做的事情都寫下來，然後做完一件事劃掉一個，我回家照著這個步驟做，我發現當我專心做一件事情的時候，時間好像偷偷地變多了。

原本需要三十分鐘吃完的飯，十五分鐘就可以吃完了；原本需要兩天完成的中文功課，一天也可以寫得完整。奇怪的是時間滴答滴答地走個不停，並沒有增加，也沒有減少，但是，我好像比以前多出二十四個小時一樣，每件想做的事都做完了。

同學們，你們知道這個神奇的時間魔法嗎？它實現我了我的生日願望。希望你們也可以試試看，因為把每一件想做和該做的事做完，感覺真的很充實又快樂喔！

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