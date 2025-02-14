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感恩

鄭菁菁（紐約，慈濟人文學校）
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感恩他人就是美化自己。感恩是一件很重要的事情，你最感恩的事情是什麼？我最感恩的人是父母、妹妹、老師、長輩和朋友。除了人以外，我也很感恩我所擁有的知識和經驗。

我很感恩父母讓我健康成長，父母給我一切，包括我的生命、一個漂亮的家、足夠的衣服、美味的食物，還有教育。最重要的是他們給了我的愛，雖然我有時候會讓他們生氣，但是我的父母永遠不會放棄我，他們總是幫我加油，不停地鼓勵我要進步。我也要感恩我的爺爺、奶奶、公公和婆婆。老人家經常買很多東西和煮很多好吃的食物給我們吃。

我感恩我的妹妹和朋友，他們陪我玩、一起分享。我最喜歡的生日禮物就是和我朋友一起玩。我感恩我有兩個可愛的表妹，我是家中最大的姊姊，我學會要怎樣做一個好榜樣。

我也感恩所有的知識和經驗，我的知識是老師和父母教導給我的。曾經有一位中文老師，她鼓勵我去參加朗誦比賽，最後我拿到第一名；我的音樂老師鼓勵我去拉手風琴，讓我有機會在學校和老人中心裡表演；我的媽媽也鼓勵我去參加女童軍，幫助有需要幫助的人。

還有父母給我很多出國旅行的經驗，例如在泰國我有去體驗山區裡人們的生活，他們住在木屋裡面，女孩子沒有錢去讀書，看到他們的生活，我更感恩我自己的生活。

最後，我們要感恩每一天、每一件事、每一個人。開心的時候要感恩，遇到困難的時候也要感恩，只要知足和感恩，每天才會開心和幸福。

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