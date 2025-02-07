新年已經過了，很多人也開始他們新的自我進步期間，雖然有些人沒有很成功。剛好，我的學校最近正討論在網路上新流行的「冬季弧（Winter Arc Trend）」，所以現在正是可以開始專注新年新希望的最好時機。

我認為定下一個新年新希望是一件很簡單的事，你可以直接選擇你最不擅長或最需要改變的事，例如；清理好房間、減肥、訓練肌肉、提升成績等等。

至於我的新年新希望是什麼？我其實有兩個新希望，第一個是我從七年級開始的。一開始是減肥，可是做到現在已經變成訓練肌肉了。為了申請我的理想大學，我需要文武雙全，代表我必須有不錯的運動能力，所以我得有強壯的肌肉，我原本減肥的新年新希望，就進化成了訓練肌肉。

我的第二個新希望是提升成績，即便我的成績都已經是甲等。如果你是不住在美國的學生，你可能會想：「你為什麼要提升成績呢？你的成績都是甲，那要怎麼提升？」其實我還有提升的空間，因為美國成績系統大多時候都是用「學業平均成績」，「學業平均成績」最高的分數是四點○，可是因為我有一堂課的課程學習分數是三點八，我的學業平均成績就變成三點九八。雖然這個分數還是甲，但在美國申請大學時，他們看的是你的學業平均成績，所以我才要保持好我的成績，並設法提升我的學業平均成績。

說了這麼多，我其實還小，這些也還沒那麼重要。但是保持好新年新希望其實是一個蠻好的習慣，因為這樣會讓你更能做到計畫想做的事。

以上這些是我的新希望，那麼你的新年新希望是什麼呢？