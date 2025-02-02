農曆新年是世界各地華人的重要節日。慶祝這個節日的歷史已有三千五百多年，有人認為起源於商代，當時人們會在新年祭拜神靈和祖先。

農曆新年又稱為春節 ，因為它代表冬天的結束和春天的開始。過年前，人們會把房子打掃乾淨，希望擺脫前一年的壞運，迎接新一年的好運。人們還會掛上寫有吉祥話的紅紙飾品、穿紅色衣服，因為紅色是歡樂和吉利的顏色。

除夕夜時，家人聚在一起吃團圓飯，孩子們會收到紅包，傳說這樣可以守護孩子健康。晚餐時，人們會吃魚和獅子頭，魚代表年年有餘，獅子頭則代表富貴。兩種常見的甜點是湯圓和年糕，湯圓代表團圓，年糕象徵年年高升。

我的學校是中英文雙語學校，我們慶祝農曆新年、學習農曆新年的故事和傳統，全班會一起吃年夜飯，有餃子 、麵條和春捲。

在家裡，我們會吃全魚和火鍋，外婆還煎年糕當甜點。晚餐後，我們會收到紅包。我喜歡慶祝農曆新年。

康美莉（加州 ，學園雙語學校）

農曆新年又稱春節，是中國最重要的傳統節日。

慶祝這個節日的活動包括舞龍舞獅遊行、家庭團聚，其中有一個習俗是給裝了錢的「紅包」，希望新的一年有好運氣。慶祝活動還包括吃一些特別的食物，例如像元寶的餃子、年年有餘的魚，和步步高升的年糕，每種食物都有吉祥的意義。

在學校裡，老師告訴我們年的故事、十二生肖的故事，我們做紅包袋寫吉祥話送給老人院的老人，我們也做紙燈籠、寫春聯，以及參加新年遊行。

在農曆新年，家人通常會在除夕聚在一起吃團圓晚餐、發紅包，以煙火迎接新的一年。我是菲律賓裔的美國人，所以我們家只會在農曆新年吃大餐。我更喜歡學校的農曆新年活動。