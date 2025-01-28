每年春節 ，我們全家會跟朋友們一起過節，可能是朋友們來我們家，或者是我們去朋友家，大夥兒一起吃飯、一起遊戲，一起歡度中國的新年。

在等著吃年夜飯的時候，小朋友們會一起玩遊戲，我們經常玩的是一種棋盤遊戲，一般是四個人一起玩：先扔出骰子，然後按照骰子上的數字，我們把代表各自的車、船、飛機、狗在格子上往終點移動，誰先到達終點，誰就是第一名。等我們的遊戲結束了，爸爸媽媽們準備的飯菜也好了。

我們的年夜飯非常豐富，有排骨、魚、年糕等。爸爸媽媽說每道菜都和「年」有關，吃魚代表年年有餘，就是每年都有豐足的食物和衣物；年糕代表每年都有進步，能比上一年達到更高的水準；湯圓則代表團團圓圓，就像我們年年聚會在一起。我們的年夜飯不僅有中餐，我們還有西餐，蛋糕也是每年都會出現在我們的餐桌，甜甜的，大家都愛吃。

我感覺在美國過春節和在中國過春節，除了年夜飯的種類不完全相同以外，主要是社會環境不一樣。在中國過年大家會一起出來放鞭炮，可是在美國放鞭炮是不被允許的。我想，這也許是在美國過中國新年的人不夠多，所以不能成為一個法定節日，期待有一天如果春節成為了法定節日，我們或許就能在家門口放鞭炮了。另外，春節期間，在中國大家都放假在家，可是在美國，我的爸爸媽媽還必須上班，即便如此，我覺得在美國過春節我們同樣能享受到歡樂的節日氣氛，因為最重要的還是跟家人朋友聚會歡歡喜喜地相聚吃團圓飯。