當井底之蛙跳出來之後，牠意識到世界有多大，所以牠怕得跳回井底。等到第二天，牠決定再試一次，於是從井底爬了出來。

這次牠鼓起了勇氣，深吸一口氣，跳入未知之中。跳了一會，牠發現一個湖，牠很快就注意到那裡住著很多隻青蛙，在牠自我介紹之後，其他青蛙就嘲笑牠離開井底。

但隨後有一隻青蛙歡迎了牠，並且與牠成了好朋友。

吳沛恩（紐約，慈濟 人文學校）

當井底之蛙跳出來之後... 牠看到好多人和很多鴿子走在路上，然後牠跟著鴿子一起吃起地上的米和麵包。

公車來了，牠雖然看不懂那些文字，但是還是跳上公車跟人們一起到學校學習。

在看完這個世界三個月之後，井底之蛙回到井裡，告訴朋友們很多很好玩有趣的事，牠變成了一隻上進的青蛙，從此就沒有人敢再嘲笑他是井底之蛙了。

黃品璁（紐約，慈濟人文學校）

當井底之蛙跳出來之後...牠看到外面是一個很大的世界。這個世界上有綠色的樹、紅色的花和一個巨大的建築物，建築物上面寫著：「學校」。

井底之蛙很開心地走進去，跟著其他小孩坐在一起學歷史和地理。牠不僅學到地球的發展起源，並且也學到每個國家所在的地方。原來牠住在美國，是一個移民 大熔爐的國家！

井底之蛙對於學習知識愈來愈有興趣，所以牠再也不願意回到井底。