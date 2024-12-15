我最喜歡的動物是熊貓。我認為熊貓是世界上最可愛的動物之一，牠有圓圓的腦袋、胖胖的身體，黑白相間的毛髮。熊貓也懶，就像我，牠們整天坐著吃飯、睡覺，雖然看起來笨笨的，但也可愛。

熊貓是中國的國寶，也是世界瀕危物種，主要生活在四川、陜西和甘肅 。熊貓的主食是竹子，因為竹子營養價值不高，所以牠們每天要吃十至二十公斤竹子。

自從我知道熊貓是中國的國寶之後，熊貓對我來說更特別了。最近我去了中國的四川跟成都旅遊，看了一個熊貓展覽，那是我第一次在現實生活中看到熊貓。

熊貓是非常有趣的動物，儘管牠們是熊，但牠們的外觀不像我們想像的熊；雖然牠們是肉食性動物，但牠們主要吃竹子。不過，由於人們砍伐大量竹林，牠們正瀕臨滅絕。我們應該團結起來確保熊貓不會滅絕，否則我最喜歡的動物將永遠消失。

李婷娜（紐約，人中心中文學校）

我喜歡金漸層貓，牠是一種美麗而獨特的貓咪，深受許多人的喜愛。

牠的圓頭圓臉非常可愛，而且毛色呈現漸變的金色，看起來閃閃發光，彷彿是陽光灑在身上。牠們的眼睛大而明亮，流露出聰慧和溫柔。金漸層貓的性格溫和，既活潑又好奇，喜歡與人互動，讓人感受到無盡的快樂。

除了可愛的外表和活潑的性格，金漸層貓還非常聰明，牠們容易訓練，能夠學會簡單的指令和動作，和牠們一起玩耍時，我覺得我們是最佳搭檔。

在我的心中，金漸層貓不僅僅是寵物 ，更是生活中的小夥伴，牠們的陪伴讓我感到溫暖，帶來了無數歡樂的時光。