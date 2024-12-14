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不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

給朋友的信

陳樂恩（紐約，人力中心中文學校）

親愛的響東：

你好！知道你要回美國我很開心，因為你可以和我玩很多遊戲；我也要去中國看你，我們全家都很開心。

你喜歡待在中國嗎？你還做了些什麼？你回美國之後可以來看我的魚，我們一起玩水，我還準備了一些禮物要給你。我的媽媽也很期待見到你，我們全家想邀請你一起看電影，我很想看一部電影，你有沒有想看的電影呢？

我還要帶你吃一些好吃的東西，我最想和你去好玩的地方，我們可以出去買東西，我們也可以和我的朋友一起看電影，或是一起去公園玩。你有沒有想做的事呢？

我的表姊和表哥有一隻兔子，你有沒有養魚或是其他寵物

總之，我好期待跟你見面！

維維安（紐約，人力中心中文學校）

親愛的學校:

我不喜歡你，我真的不喜歡你！為什麼？因為我冬天去看你、秋天去看你、春天也去看你，你卻只給我功課，但我在家時要玩樂，不要寫功課。

你對我說：「學生，你應該讀二十五頁的書。」我不想讀。有時候我好想哭，因為我的學習不怎麼好，我需要你們的老師來幫我，你們卻沒有聽到。當我告訴你們：「有學生欺負我。」你們什麼也沒做。

我把功課做好，交給你。你說：「做得不好，再做一次。」但我不要再做一次。幾天過去了，你又給我功課，我沒有做，因為我害怕你會再一次說我功課做得不好。

寵物

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