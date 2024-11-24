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感恩節

王詩鵬（加州，長城中文學校）

感恩節是我最喜歡的節日，因為我可以和家人團聚。每年十一月，我們都會聚在一起，吃好吃的、聊聊天，感覺很幸福。

我們家每次都會吃火雞、南瓜派和紅薯，這些食物讓我想起很多美好的回憶。我們還會輪流說說今年最感謝的人和事，聽大家說話的時候，我常常感動得想哭。

感恩節讓我明白，雖然生活有時很難，但是我們有很多值得感謝的人和事。家人對我來說特別重要，平時我們都忙，沒有很多時間在一起，感恩節讓我有機會好好陪陪他們。

我特別感謝我的爸爸媽媽，他們一直支持我。我也很感謝我的兄弟姊妹，雖然我們有時會吵架，但是我們感情很好。

感恩節不僅僅是吃東西和玩耍，更是和愛的人在一起的時光。我們一起經歷了很多快樂和挑戰，這些經歷讓我們更加緊密。

我希望以後能一直這樣，珍惜和家人朋友在一起的每一天。

藍永青（加州，長城中文學校）

感恩節是美國的節日，美國人與原住民共享盛宴。在那天，通常有火雞、青豆和土豆泥。

每年十一月下旬慶祝感恩節，這個盛宴持續三天，在感恩節第一天是沒有火雞的，感恩節的第二天是黑色星期五。我通常和家人出去玩、在商店買東西，我也吃南瓜派，還可以看見回家的哥哥。

在感恩節期間，我最感激我的哥哥，因為他幫我最多。我感激我的爸媽，因為他們也幫我很多。我也感激我的朋友，因為他們也幫我，我們還可以在一起玩。

綜上所述，感恩節是起源於美國的節日。大家以各種方式慶祝，吃土豆泥、吃豆子、吃火雞，我們還吃南瓜派跟購物。

加州 原住民 黑色星期五

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