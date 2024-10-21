今天的中文閱讀，我們探討了「眼見為憑？」的主題，並聽了媽媽分享的故事「顏回煮粥」，提醒我們表面所見到的，不一定是真實的。

有一次，孔子和他的弟子們在一個地方被圍困了七天，沒有食物可吃。子貢不忍心看大家餓肚子，所以上街換了一些米。因為子貢換來的米不多，所以顏回和子路找了一口大鍋子來煮稀飯。不久，子貢從井邊走過時，發現顏回拿了一小勺的粥往嘴巴裡送。子貢有些不高興，於是去找孔子。

子貢先問孔子：「老師，一個有仁德的人會不會因為貧窮而改變他的氣節？」孔子回答：「如果在窮困的時候就改變了氣節，怎麼還能算是有仁道的人呢？」子貢又問：「像顏回這樣的人，該不會改變他的氣節吧？」孔子很肯定地說：「當然不會。」子貢就跟孔子說他看到的事情，於是孔子請顏回來問問看到底發生了什麼事。

孔子先跟顏回說，他昨天夢到了祖先，想必是祖先要保佑他們。於是孔子要顏回等粥煮好時，把粥拿來祭祀祖先。顏回馬上說不行，因為他在煮粥時，熱氣散到屋頂上，一塊黑色的塵土掉到粥裡，他不想浪費，只好自己吃下去。他認為，拿吃過的粥來祭祖是不恭敬的。孔子聽了，笑著說：「原來如此，如果是我，我也會把粥吃進去。」

我很喜歡這個故事，因為這個故事告訴我們，眼睛看到的事情，不一定都是真相，對一件事情不要隨意下定論，要深入了解後，才能評論事情的對錯。就像子貢看到顏回吃掉粥，不是因為他貪吃，而是因為塵土掉進粥裡面了，他又捨不得把髒掉的粥丟掉，於是才吃掉粥。

這個故事讓我明白，我們常因為表象而誤解別人。我們在面對不同的情況時，應該多問幾個問題，了解更多背景和原因，才能更好地理解別人的行為，增進彼此間的信任和尊重。還有，在評價自己和他人的時候，要保持客觀和開放的心態。真相往往隱藏在表象之下，只有深入探索，才能找到真正的意義。