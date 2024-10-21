我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

表象與真相

鄭丞勛（伊利諾州）

今天的中文閱讀，我們探討了「眼見為憑？」的主題，並聽了媽媽分享的故事「顏回煮粥」，提醒我們表面所見到的，不一定是真實的。

有一次，孔子和他的弟子們在一個地方被圍困了七天，沒有食物可吃。子貢不忍心看大家餓肚子，所以上街換了一些米。因為子貢換來的米不多，所以顏回和子路找了一口大鍋子來煮稀飯。不久，子貢從井邊走過時，發現顏回拿了一小勺的粥往嘴巴裡送。子貢有些不高興，於是去找孔子。

子貢先問孔子：「老師，一個有仁德的人會不會因為貧窮而改變他的氣節？」孔子回答：「如果在窮困的時候就改變了氣節，怎麼還能算是有仁道的人呢？」子貢又問：「像顏回這樣的人，該不會改變他的氣節吧？」孔子很肯定地說：「當然不會。」子貢就跟孔子說他看到的事情，於是孔子請顏回來問問看到底發生了什麼事。

孔子先跟顏回說，他昨天夢到了祖先，想必是祖先要保佑他們。於是孔子要顏回等粥煮好時，把粥拿來祭祀祖先。顏回馬上說不行，因為他在煮粥時，熱氣散到屋頂上，一塊黑色的塵土掉到粥裡，他不想浪費，只好自己吃下去。他認為，拿吃過的粥來祭祖是不恭敬的。孔子聽了，笑著說：「原來如此，如果是我，我也會把粥吃進去。」

我很喜歡這個故事，因為這個故事告訴我們，眼睛看到的事情，不一定都是真相，對一件事情不要隨意下定論，要深入了解後，才能評論事情的對錯。就像子貢看到顏回吃掉粥，不是因為他貪吃，而是因為塵土掉進粥裡面了，他又捨不得把髒掉的粥丟掉，於是才吃掉粥。

這個故事讓我明白，我們常因為表象而誤解別人。我們在面對不同的情況時，應該多問幾個問題，了解更多背景和原因，才能更好地理解別人的行為，增進彼此間的信任和尊重。還有，在評價自己和他人的時候，要保持客觀和開放的心態。真相往往隱藏在表象之下，只有深入探索，才能找到真正的意義。

上一則

台積電文學獎最大贏家 劉子新：要爸爸「All in」台積電

下一則

包袱

延伸閱讀

移民專頁／申請PERM 不一定要外國工作經驗

移民專頁／申請PERM 不一定要外國工作經驗
流感季來了！什麼時候打疫苗最有效？

流感季來了！什麼時候打疫苗最有效？
戲說從頭／「迎風的青春」故事很有愛 翟子路羨慕劇中人

戲說從頭／「迎風的青春」故事很有愛 翟子路羨慕劇中人
倡導為亞裔社區提供平等健康資源百康仁德醫生集團女性高管獲雙項殊榮

倡導為亞裔社區提供平等健康資源百康仁德醫生集團女性高管獲雙項殊榮

熱門新聞

岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／123RF

陪伴失智妻直到終點

2024-10-13 02:02

遲到的守護

2024-10-15 02:02

在巴西出意外

2024-10-18 02:02

來不及穿上的婚紗

2024-10-17 02:01

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行