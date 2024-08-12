孩子們，你們真的會玩嗎？

這題目讓不少學生和家長大跌眼鏡。誰不會玩，我們的孩子們是沒有時間玩！可我要說，不是每個國家的孩子都是一樣「捲」。

Cazucá位於哥倫比亞首都波哥大 的郊區，是哥倫比亞販毒集團最多的地區之一。由於貧窮讓孩子們不能得到良好的教育，導致課外時間過多，無事可做，有些孩子在大街上消磨時間，一不小心，吸毒、喝酒、抽菸等惡習就沾染上身。因此，他們會經常被捲入販毒集團之間的鬥爭，或被迫加入。

怎樣才能讓孩子不被社會的黑暗面影響呢？為了幫助Cazucá的孩子們，一個名稱大概可以翻譯成「娛樂時間基金會」的組織成立了，他們的目標就是提供孩子們健康的課外活動，讓他們能在安全的環境裡玩耍和學習。

基金會的起始項目是踢足球 。組織的創始人看到Cazucá的孩子在大街上閒逛，就開始邀請他們周末一起玩足球。沒想到，足球一下子變得膾炙人口，每個周末都有愈來愈多的孩子加入。孩子們在玩足球時全身心投入，可以暫時忘掉和遠離周圍販毒集團的危險和陷阱。

之後，組織提供的活動也更加多樣，包括藝術、舞蹈、音樂和其他運動項目。基金會的努力讓更多孩子能用積極而快樂的方法度過閒暇時光，家長也安心了許多。

這些孩子的處境和基金會提供給他們的幫助，讓我聯想到美國的孩子們。

雖然我們的情況和Cazucá的孩子比起來截然不同，但我們都面對一個共同問題—如何度過閒暇時光。對我和我的很多同學來說，學習占用了我們的大量時間。當我們有空時，大多時候都會打開手機上的電子遊戲或社交媒體。雖然我不反對電子遊戲和社交媒體，但從我的經驗看來，它們很容易讓我不小心就把很多時間浪費在低品質的、不真正感興趣的內容上。因此，它們不應該成為青年們唯一的休閒方式。我們也可以學習娛樂時間基金會的精神，探索更多的愛好，比如看紙本書、和朋友聊天、和家人打球……我逐漸意識到如何度過休閒時間也是一種藝術。

美國學校提供了非常豐富的課外活動，只要你想就可以參加。對我而言，每天需要一些聽音樂和發呆的時間，這很享受，同時也可以幫我梳理一天的生活。張弛有度才能提高效率，玩得開心。