我夢想的假期是去日本 旅行，今年夏天我終於和我的家人圓夢了。我們去了三個不同的城市：東京、大阪和京都，每個目的地都有其獨特的景點。

在東京，我最喜歡的地方是迪士尼 海洋和夾娃娃機店。在迪士尼海洋，我最喜歡小飛俠和地心冒險，我們也很幸運，能有機會探索新的「夢幻泉鄉」。夾娃娃機非常好玩，儘管我們多次嘗試，只贏得了一個布娃娃，但我們還是很開心，因為這是我這次旅行最期待的事情之一。

下一個城市是去大阪。搭乘新幹線到達後，我們去了Mipig咖啡 館。咖啡館裡有許多可愛的迷你豬，牠們會在你周圍漫步，或爬到你的腿上。

我們還去道頓堀吃烤雞肉串，也參觀了日本史上重要的歷史地標「大阪城」。但我最喜歡的是大阪水族館，我們在那裡花了近兩個小時，欣賞鯨鯊展覽，同時看到了各種顏色的魚，而我最喜歡的是水母。

最後一站是到京都。在京都的第一天我們去了祇園，並發現一家隱藏在地下室的烤鴨餐廳。烤鴨是我最喜歡的食物，這家餐廳沒讓我失望，他們的烤鴨真的太好吃了。那晚我們還參觀了千本鳥居。第二天早上下了大雨，所以我們前往有頂棚的錦市場，在那裡品嘗很多不同食物：像是烤魷魚、烤牛肉串、新鮮的草莓巧克力麻糬，以及北海道牛奶冰淇淋。

下午放晴後，我們去三年坂。這是一條很長的傾斜街道，有許多傳統的房屋和商店，值得一遊。

我喜歡我們去過的城市，其中我最喜歡的是東京，因為它最乾淨，而且有很多有趣的事情可做，也有美味的食物和可看的景點。我和家人在日本度過一個快樂的假期，希望明年的暑假有機會可以再去玩一趟。