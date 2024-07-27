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學武術

孫天恩（俄勒岡州，春和學園）

我七歲開始學武術，第一次上課我就對武術深深著迷，我覺得練武術很酷。

現在我學武術已經四年了，我首先學了長拳。長拳主要是踢腿、拳擊、跳躍，同時必須有很好的平衡能力。我覺得平衡並不難，只要專注就行。至於跳躍，並不是普通的跳，而是當我起跳時，腳要同時踢出去。腳的踢法有幾種，包括跳躍踢、龍捲風式踢、蝴蝶式踢等等。其中，我喜歡跳躍踢，而且做得最好。龍捲風踢要求踢腿的同時身體要旋轉；蝴蝶踢則必須朝不同的方向多次踢腿，所以非常難，我需要努力練習才能做好這些踢法。

我還學了直劍，直劍是一手持劍，另一隻手的食指和中指伸直做成劍狀。出劍要像出拳快，揮舞劍時也要又快又準，我的直劍沒有長拳做得好。

我學中文也是七歲開始的，也已經四年了，和武術比，中文更難。不過，像喜歡武術一樣我也喜歡中文，我希望我既能學好武術又學好中文。

張宜爾（俄勒岡州，春和學園）

從今年四月起，我開始學武術，每周六都有課。

我們第一節課學了敬禮。老師教我們，先兩手握拳放在腰間，然後伸出雙手，左手打開，手掌放在右手的拳頭上，對老師敬禮，然後又兩手握拳放回腰間。我覺得好新鮮。

上課前，老師叫大家躺在地上，向左滾一圈，又向右滾一圈。等我們身體暖了，就可以開始練武術了。首先，老師教了我們弓箭步、馬步、撲步，還有劈腿。我覺得撲步最容易，我一下子就能撲下去。但是劈腿最難，因為我的右腿會疼。練了很久以後，劈腿時我的右腿才不會疼了。

現在老師教了我們一套長拳，一共有十個動作。下星期我有武術表演，在家裡我表演給了爸爸媽媽看，十個動作我都記得，我覺得我可以表演得很好。

龍捲風 俄勒岡州

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