我從三歲開始學游泳，但一直游得不太好。今年我八歲了，我決心一定要好好學習游泳。

我覺得學會了游泳，有三個好處：第一，游泳是有氧運動，能提高人的心肺功能。第二，游泳是一項技能，關鍵時可以救人的性命。第三，我想加入游泳隊，因為媽媽說了，只要我加入游泳隊，她就給我買蘋果手表。我很想要蘋果手表，所以很想學好游泳。

最近，我學會了如何開游，就是先用力踢池壁，然後身體像一支射出的箭一樣在水中飛滑三、四公尺，同時眼睛要看池底保持身體平直，這樣能減少水的阻力，可以一口氣游得很遠。接下來，我還學了自由式，我一天要游五到十個大來回。教練告訴我，手臂進水時，手不要平平打水，而要像跳水運動員一樣把手臂紮入水裡，手臂成九十度往後撥水，撥的水愈多，就能游愈快。

自由式腳法也很重要，我學踢水時，教練要我一口氣游十公尺，手臂伸直、腰用力，不動手臂只用腳踢，同時像跳芭蕾舞一樣把腳繃直。到現在，我已經學會了上面講的三個動作：踢池壁、踢水、手臂九十度撥水，所以我可以游得又快又遠了。

希望我能早日加入游泳隊，得到我想要的蘋果手表，實現我的游泳夢想。