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郵輪之旅

楊璦 （加州，Aragon High School）

在好幾年前，我們全家人曾一起乘坐郵輪去阿拉斯加州。那趟郵輪之旅非常好玩，所以隔年，我們再度搭乘郵輪去墨西哥。兩年後，我們又坐搭上了沿加利福尼亞海岸航行的郵輪。而今年，我們決定重訪阿拉斯加。

我以前從未暈船過，可是今年，我第一天暈船得很厲害。幸好第二天的時候，我感覺好多了，差一點就錯過了郵輪上許多美味食物。我最喜歡的餐廳是披薩餐廳，你可以看廚師把麵團扔進去，然後添加配料。每一個披薩都是新鮮製作的，他們有最好吃的餅皮，尤其瑪格麗特披薩和義大利香腸披薩格外美味。他們還有一個「每日特價」披薩，包含了很多不同的配料，例如鳳梨、火腿、烏賊、青口貝、蘑菇、朝鮮薊等等。雖然我們在家裡也會做披薩，但是郵輪上的披薩比我們做的好吃！

我也喜歡游泳，喜歡到想加入學校的游泳隊，所以在郵輪上每天我都會去游泳池。此外，你也可以在郵輪上打籃球、踢足球和打網球。

每天吃完晚飯的時候，我、爸爸和媽媽會到劇院聽歌手和樂團表演。爸爸最喜歡聽樂團表演，他覺得鼓手非常厲害。我可以彈鋼琴和吹長笛，但是我現在要學如何打鼓，因為看起來很好玩！

郵輪之旅中，下港口玩也很有趣。我在加拿大買了很多風味零食帶回家，也在阿拉斯加州買了一個馬克杯送給奶奶。我們還走了一條風景優美的小路，有很多松樹，非常漂亮。

這趟旅程讓我意猶未盡，希望我們很快可以再來一趟郵輪之旅。

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