我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

我的父親

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

我的父親是在中國出生的，他在少年的時候跟爺爺、奶奶一起移民到美國。

父親中等身材，一張國字臉，剪短短的平頭髮型，看起來挺帥的。父親的皮膚曬得很黑，他是普普通通的打工族。

我的父親每天早起工作，努力賺錢養我們一家四口。每個晚上看見他回到家裡很累的樣子，我的心中充滿對父親的感激。父親為了給我們幸福的家，每天都這樣辛勤工作賺錢，就是要讓我和弟弟有一個快樂的童年，健康地成長。

我告訴自己，一定要好好地學習來報答父親的養育之恩。感謝父母給我一個幸福的家。

李宇凡（紐約，人力中心中文學校）

我的父親個子不算高，他喜歡穿黑色衣服，上班和在家時大多只穿短袖襯衫。另外，我父親有鬍子，但我不喜歡，因為我不喜歡留鬍子。

我的父親有點嚴肅，不常笑，他是一個比較安靜的人。而且，我的父親很念舊，不喜歡扔掉沒用的東西，總喜歡保留它們。不過，我的父親有時也很有趣，他會帶我和家人開車去旅行。父親有我喜歡的地方，也有我不喜歡的地方。

每次我看到父親下班回家，他都顯得很疲憊。他通常會先洗澡，然後吃飯。由於工作太累，他會睡很長時間。他是一名郵政工作人員，每天都要搬沉重的箱子，所以很累。正因為如此，我決定要更加努力學習，爭取好成績，這樣我日後就能找到好工作，並能支持我的父親。

我不想讓他一輩子辛苦，所以我必須盡自己的一份力量來養家餬口。我知道這並不容易，但我必須盡力而為。

郵政 移民

上一則

「繁花」上海黃河路拍攝地 7月27日開放 僅限夜場

下一則

會說話的老屋

延伸閱讀

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體

國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體
麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場

麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場
民主黨全代會臨近 伊州2酒店改建移民收容所

民主黨全代會臨近 伊州2酒店改建移民收容所

熱門新聞

華裔舞者克洛伊·米塞爾丁。（取材自Instagram）

22歲華裔混血舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

2024-07-03 21:24

妳慢慢來

2024-06-30 02:00
鳳凰古城的老建築。（圖片提供∕葉周）

鳳凰古城的人和事（上）

2024-07-01 02:02

我的猶太鄰居

2024-07-04 02:00

遠親不如近鄰

2024-07-01 02:00
圖／太陽臉

對街

2024-07-03 02:02

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」