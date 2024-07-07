我的父親是在中國出生的，他在少年的時候跟爺爺、奶奶一起移民 到美國。

父親中等身材，一張國字臉，剪短短的平頭髮型，看起來挺帥的。父親的皮膚曬得很黑，他是普普通通的打工族。

我的父親每天早起工作，努力賺錢養我們一家四口。每個晚上看見他回到家裡很累的樣子，我的心中充滿對父親的感激。父親為了給我們幸福的家，每天都這樣辛勤工作賺錢，就是要讓我和弟弟有一個快樂的童年，健康地成長。

我告訴自己，一定要好好地學習來報答父親的養育之恩。感謝父母給我一個幸福的家。

李宇凡（紐約，人力中心中文學校）

我的父親個子不算高，他喜歡穿黑色衣服，上班和在家時大多只穿短袖襯衫。另外，我父親有鬍子，但我不喜歡，因為我不喜歡留鬍子。

我的父親有點嚴肅，不常笑，他是一個比較安靜的人。而且，我的父親很念舊，不喜歡扔掉沒用的東西，總喜歡保留它們。不過，我的父親有時也很有趣，他會帶我和家人開車去旅行。父親有我喜歡的地方，也有我不喜歡的地方。

每次我看到父親下班回家，他都顯得很疲憊。他通常會先洗澡，然後吃飯。由於工作太累，他會睡很長時間。他是一名郵政 工作人員，每天都要搬沉重的箱子，所以很累。正因為如此，我決定要更加努力學習，爭取好成績，這樣我日後就能找到好工作，並能支持我的父親。

我不想讓他一輩子辛苦，所以我必須盡自己的一份力量來養家餬口。我知道這並不容易，但我必須盡力而為。