我爸爸因為工作的關係，每年都會去日本 出差。他告訴我和妹妹，日本很乾淨，工作人員親切友善，他很喜歡那裡，所以計畫暑假帶我、妹妹和媽媽一起去日本玩。

我們預計先到東京，行程包括東京海洋迪士尼 樂園、卡比咖啡 廳和teamLab Borderless數位藝術美術館。

東京海洋迪士尼很特別，因為它是一個以海洋神話為靈感主題的遊樂園。「卡比」是一個很受大眾喜愛的任天堂角色，它甚至擁有自己的餐廳和商店。teamLab Borderless是一個數位藝術博物館。我和妹妹對整個行程都感到非常的興奮。

我們對夾娃娃機和扭蛋機也特別感興趣，如果技術好的話，就可以從機器裡收集很多可愛的玩具。我們為此還看了很多網路影片，了解如何提高成功的機會。希望我們能成功地夾到我們最想要的玩具。

日本還有很多動物咖啡館，裡面有可愛的小動物，可以一邊吃飯一邊和牠們玩。例如，貓咖啡館、狗咖啡館、豬咖啡館、蛇咖啡館和刺猬咖啡館......。我最想去的是兔子咖啡館，因為我是兔年出生的，覺得兔子特別的可愛，身上毛茸茸的。那一定會是一次特別快樂的經歷。

此外，日本還有很多美味的食物，例如拉麵、新鮮的壽司和海鮮。我非常期待這次的日本之旅，希望暑假趕快到來！

0628-青青園地