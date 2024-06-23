在我目前讀過的所有書籍中，我最喜歡的一本是《尋找阿拉斯加》。這本書講述了男孩邁爾斯在寄宿學校的故事。在那裡，他和一群同學成為了親密的朋友，一起度過校園生活，經歷艱辛和歡樂。過程中，邁爾斯愛上了一個名叫阿拉斯加的漂亮女孩。這部小說講述了一個年輕人在面對友情、愛情和失落的自我發現之旅。

我非常喜歡這本書，因為它詳細描述了主角面臨的掙扎以及他如何克服這些難題。我第一次讀這本書是五年級的時候，從那之後，我讀了無數遍，每一次都有新的領悟。這本書就像情感雲霄飛車，讓讀者又哭又笑。當我讀這本書時，我和邁爾斯一起經歷了快樂、沮喪和悲傷的時光，無論讀多少遍都不會厭倦。

《尋找阿拉斯加》教我尋找生命的真諦，它讓我知道要珍惜並充滿希望地度過生命中的每一刻，即使會很痛苦，也要勇敢面對，在戰勝困難中前行。

龍蔚欣（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的書是《哈利波特 》，因為讀起來既令人興奮又有趣。

《哈利波特》是一部奇幻小說，書中的主角是哈利、榮恩和妙麗，他們是最好的朋友，都在霍格華茲學習魔法。哈利很小的時候，佛地魔殺死了他的父母。哈利在朋友的幫助下殺死了佛地魔，為父母報了仇。

我喜歡《哈利波特》，不僅因為其中的角色，還因為作者J.K.羅琳描述書中的場景很真實，令讀者感覺身臨其境，她還結合了很多細節來展示角色的個性。

《哈利波特》的故事很精采，也讓我學到，實現目標前絕不放棄。這就是我喜歡《哈利波特》並願意重複閱讀的原因。