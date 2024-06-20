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難忘的一件事

王籽茗 （紐約，人力中心中文學校）

有些回憶，無論是快樂的還是難過的，都會令人刻骨銘心，因為有時在生活裡，它默默地對自己影響很大。

我記得那一天，是我第一次去參加學校的網球運動，前一晚我緊張到完全睡不著，整個暑假都在等待這一天的到來。二○二一年八月二十三日，一大早我提前十分鐘就到了網球場，沒想到我還是最後一個到的。球場上，我誰都不認識，非常緊張。大家都安靜地等待教練的到來。

當教練一來，她馬上就叫我們先去跑一英里。那天的太陽又曬又熱，我跑得最慢，成了倒數第一。但是在這裡，我卻遇到了一位未來的好朋友。

我住在紐約州北部，學校裡全是美國學生，但這所學校有另一個中國學生也加入了這次網球運動。雖然我很激動，一直想跟她說幾句話，也想跟她做朋友，但我膽子太小了，連一句話都沒敢跟她說。

後來我們終於開始練習拍網球了，我打得不好，球也到處亂飛。練習的第一天，我的表現不佳，但對後來卻影響很大。現在我已經是網球隊其中一員，也是跑得最快的隊員，我的網球技術也進步了很多。最重要的是，那個中國學生現在成了我最好的朋友。                

三年過去了，很多事情已經發生了變化。但如果那一天沒有發生這一切，那麼，後來所有這些美好的事情，就不會在我的記憶裡，因此我非常珍惜那段難忘的回憶。

紐約州

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