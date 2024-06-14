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我最喜歡的運動

鄭菁菁（紐約，慈濟人文學校）

運動對我們來說很重要，運動使我們身體更強壯、更敏捷、更健康。

運動也是一種技能，例如游泳是一種求生的技能，如果我不小心掉進水裡，可以游去安全的地方。運動還可以練習我們的思考，例如你打球的時候，你要不停思考對手的動態，去計畫你的動作，才可以領先。

運動可以使一個人更有毅力，運動讓我學習到做得不好的時候，沒關係；跌倒的時候，沒關係；球丟失了，沒關係。錯了可以從頭再來，多多練習，就會愈來愈好。

我最喜歡的運動，一定要具有以下這三個條件，可以猜猜我最喜歡的運動嗎？

這項運動可以幫助練習瞄準的能力。必須眼明手快，眼睛需要一直看著球的動向。如果眼睛跟不上，不集中或分心，那個小小的球，就會一下子從身邊溜走了。

這項運動很需要手的靈活性。可以用正手，也可以用反手；可以用力把球打過去網子的另外一邊，也可以輕輕地打過去。我不要讓對手知道我的球速。我的球板可以是橫的，也可以豎的；我可以讓球直線行走，也可以讓球旋轉地走。我很喜歡這種運動，因為有很多種發球方法。我也可以不停地思考，好像下象棋一樣，計畫每一步。

我對這項運動有一種特別的感情，因為我外公和奶奶教會我這項運動。有些運動要在外面玩，但這項運動可以在家裡玩，只需要一張桌子和兩個人就可以了！

此外，這項運動在華人社區很受歡迎，在我家裡，每個人都懂得打這種球。

說到這裡，你知道我最喜歡的運動是什麼嗎？是的，就是乒乓球！

我是一個動作很快的小孩，但是我很容易分神和注意力不集中。打乒乓球可以讓我更專注，做事更快、更靈活。

最重要是，運動的時候要開心，打乒乓球讓我可以和家人一邊玩、一邊笑，帶給我很多樂趣。

華人

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