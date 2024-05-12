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舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

感謝媽媽

林芷均（紐約，慈濟人文學校）

我最感謝的人是我美麗的母親。她是個很善良的人，對人很好很溫柔。媽媽很辛苦照顧我和全家人，她會幫我們準備三餐，每天早起做飯，讓我帶去學校當午餐，她煮的食物很好吃。

媽媽每天下班後會幫我和妹妹檢查功課，還會教我怎麼做一個有禮貌和善良的人。我心情不好或是和妹妹吵架時，媽媽會幫助我們解決問題，讓我們相親相愛。媽媽都知道我喜歡什麼，會買適合的東西或衣服給我和妹妹。

很感謝媽媽對我這麼好，讓我每天都很開心，充滿信心和勇氣面對所有的人事物。 因為有媽媽的關心與愛，我和妹妹可以每天開心一起玩，吵架也能很快就和好了。

我會幫忙做家事，讓我自己更獨立，把自己的生活照顧好，也幫忙照顧妹妹，讓媽媽開心。我也會聽媽媽的話，在學校專心上課，和同學和睦相處，下課準時完成功課，不讓媽媽操心。

等我長大賺錢之後，換我和妹妹帶媽媽去好玩的地方旅行，吃很多美食。以後我也會照顧媽媽，就像現在媽媽照顧我一樣。

陳珏（紐約，慈濟人文學校）

我感謝很多人，最感激的是我的媽媽。我媽媽就像一個超人，她照顧我，每天送我去學校，和我聊天，帶我去和朋友一起玩，為我做飯，還會讓我開心。

媽媽每天為我做很多事，如果沒有媽媽，我真的不知道我該怎麼辦。我媽媽很愛我，我對她的愛很感謝，媽媽常常給我的抱抱和親親都會讓我感到快樂，也會讓我感受到她對我的愛，所以我也很愛我媽媽。只要我媽媽對我笑，我就會感覺的很溫暖和幸福。

我感謝我的媽媽，也是因為她是我的存在的原因，如果沒有她，我就不會有如此幸福的生活。我會當一個好孩子來報答媽媽對我的愛和恩情，我不想讓媽媽生氣，因為她值得幸福，所以我會乖乖聽她的話，也會跟姊姊一起去買她最喜歡的東西來感謝媽媽。

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