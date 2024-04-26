「容兒，我們該走了！」是媽媽正大聲地喊我。「好的，馬上就來了。」我一邊回答媽媽，一邊還沉浸在書中。

過了一會兒，媽媽的聲音又一次傳來：「你準備好了嗎？快點走啦！」「好的，快好了。」經過幾次這樣的對話，媽媽終於放棄了，她來到我的房間更大聲喊道：「妳這隻書蟲走呀！」然後拖著我，把我拉出了房間，命令我把書給她，跟她一起去散步。

這種情況每天都會發生好幾次，因為我看書的時候，常常被書裡面的故事吸引，想像自己就是書中的人物，沉迷在那些文字之中。

每當我陶醉在書中的世界時，周圍發生的任何事情都不會打擾到我。因此，我也經常被家人和朋友叫做 「書蟲」。

於是，為了讓我可以去參與其他活動，媽媽給我做了一個假期日程計畫，每天的時間安排包括我最喜歡的閱讀時間，還有到戶外玩耍、和朋友一起聊天，以及做家務等等。

執行這個假期日程一段時間後，我明白了媽媽為什麼要我每天做不同的事情。

當我在戶外玩耍時，我學會了欣賞大自然的美麗；當我與朋友聊天時，我學會了成為一個好的傾聽者；當我幫忙做家事時，我學會了感恩父母的付出。

這些都豐富了我的生活和我的成長經歷。更重要的是，這些讓我可以親自體驗到真實的生活，也讓我度過了一個有意義的假期。