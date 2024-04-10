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《奇異生命》系列之五／新的日子來臨

白丁（馬里蘭州）

李奶奶擔心兔子會啃幼苗，皺著眉向沈伯伯求助：「你會訓練動物，能不能勸兔子別來碰我的幼苗？」沈伯伯很快有了主意，說：「您別急，猴子都聽我的話，我讓他們每天替您的幼苗站崗，兔子就不敢來了。」李奶奶直點頭：「謝謝你幫了我的大忙，但還是要批評你，再不許捕捉動物！」沈伯伯紅著臉說：「我保證不再打獵。」

接下來，連著幾天大雨，空氣裡也有股泥土的味道。狼外婆就等著泥土變得鬆鬆軟軟的，趁著天黑，悄悄朝馬戲團的方向奔去。

這個馬戲團與眾不同，不是露天搭起的大帳篷，而是一幢圓柱形的大建築，有著尖尖的紅屋頂，四周還有高高的橡木柵欄圍著。狼外婆找了個角落，很快刨出一個坑道，鑽了進去。她憑嗅覺，找到了關閉小老虎的籠子，籠子沒有上鎖。幾年不見，小老虎長成了大老虎，大老虎見了狼外婆又驚又喜，一前一後闖出了馬戲團。

巧的是，馬戲團的團長出來查夜，隱隱約約見到狼外婆的身影，以為是沈伯伯送大灰狼來了，趕緊上前迎接。誰料後面跟著大老虎，他才知大事不好，雙腿發軟，癱坐在地上。

狼外婆和大老虎回到大森林時，正遇上一群猴子同幾個山羊在開仗。原來李奶奶的幼苗一個星期就長成了小樹，結出的果子又香又甜，山羊趕來想嘗鮮，猴子自然不讓。可是，山羊有角，猴子抵擋不住，虧得狼外婆和大老虎趕跑了山羊。

這時，沈伯伯聞聲趕到，見到狼外婆和大老虎，他又驚疑又害怕，步步後退。誰知大老虎始終當胖子是恩人，撲上前摟住了他。

新的日子來臨，大森林裡，一片欣欣向榮。大老虎逃脫牢籠，回到大森林，重獲自由；沈伯伯扔掉了捕獸夾和套桿，和狼外婆化敵為友；神奇的小樹散發特有的氣息，生命旅程急速展開，李奶奶等不及了，準備在專家們替她的小樹正式取名後，請動物們分享那奇異的果子。（系列完）

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