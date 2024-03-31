我最喜歡看的書叫《Two Kinds》，講的是關於一段緊張的母女關係的故事。

靜美的母親為了過上好生活，逃離中國來到美國尋找美國夢。她失去了一切，唯一的依靠和希望就是女兒靜美。她認為，只要靜美足夠努力，就能成為神童。母親將自己的期望寄托到女兒身上，只要靜美不遵從媽媽的意願就責怪她，讓靜美覺得這都是她自己的錯。很快，靜美開始感受到自己未實現媽媽的期望而帶來沉重壓力。照鏡子時，她再也看不到自己了，她看到的是憂慮、悲傷，甚至醜陋的女孩。從此靜美不顧母親期望，決心維護自己身份。經歷幾番情感上的傷痛，思想上的分歧，最後經過溝通，兩人互相理解讓步，靜美和媽媽從此過上幸福的生活。

我最喜歡的角色是靜美，因為她從小就相信自己可以成為神童，並努力去實現夢想，最終也沒有辜負母親的期望，她也敢於反抗，來保護自己的身份。在靜美三十歲生日那天，她媽媽送給她一架鋼琴，但她沒有接受這架鋼琴。後來，當她的母親離開這個世界時，她找到了獨唱歌曲《懇求的孩子》並重新開始演奏。在另一頁上，她發現了一首她以前沒注意到的歌曲，名為《Perfectly Contented》，她演奏了這兩首歌，注意到它們的相似和不同處，最終意識到它們是同一首歌的兩半。這首歌就像靜美和媽媽，媽媽是上半，她是下半，合起來才完整。

這本書中，我了解到，父母不能強迫孩子去做自己認為對的事，也不能要求孩子與你持有相同觀點。每個人都是獨立的個體，都有自己的思維。