與朋友共度的志工時光

我的好朋友知道我平常會做志工，那天他來找我，跟我說他也想要跟我一起去做志工，因為他要想考取空手道黑帶，需要十個小時的社區服務。我二話不說，就邀請我的朋友一起參加一個即將到來的志工活動。

活動的目標是整理一些捐贈物資給需要幫助的移民 者。那些移民者中有許多是從南美洲來的，美國對他們來說是一個陌生環境，而且他們的英文能力有限，經濟狀況也不樂觀。當時隨著聖誕節 的接近，我們決定要送個充滿愛的聖誕節禮物給他們。然而，在我們分送禮物之前，必須把所有的物資都整理得井然有序。

我的朋友爽快地答應了我，決定和我一起參加這充滿意義的活動。那天，當我們走進集合地點時，指導老師和其他志工成員主動和我們打招呼，熱烈歡迎我的朋友。過了不久，大家便開始整理物資了。有襪子、帽子、手套以及許多的衣服和外套。我們有條不紊地將物資分類，確保每一項物品都能發揮最大的效益。同時，我們也在這個過程中和其他志工建立了更加深厚的友誼。在協力工作中，我們分享笑聲，交換心得，使整個活動充滿了歡樂和溫暖。

我一直相信做志工是一舉兩得的事情，不僅可以幫助別人，還能提升自身，讓自己成為一個更快樂、充滿熱情的人。當我想到那些收到禮物的人露出笑容時，我的意志便更加堅定了。我們合作無間，很快就把物資都整理好了。

參加這次活動後，我的朋友對我說，雖然當志工會讓人很疲累，但這是非常值得的。

他還感謝我給予他這個學習當志工的機會，也深知當志工對我們社會的影響。這也是我朋友第一次接觸到我們華人 的文化。他，一個美國人，雖然不會中文，也不是很瞭解我們佛教的信仰，但是他很開心可以藉這次當志工的機會，多多接觸我們的文化。他還說，在活動中大家都對他很熱誠，他很喜歡這樣的環境。他不僅參與了這次志工活動，未來也會跟我一起做志工。我深感志工的意義有時不僅幫助他人，同時也包含跨文化的交流和理解。