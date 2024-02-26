有一天，我的伯父給了我們一些蔬菜和水果，他告訴我們，這些蔬菜和水果都是他自己種的。我突然有了一個想法，我跟媽媽說，我也想種我自己的水果和蔬菜！媽媽說：「可以呀！以後家裡的蔬菜水果都靠你了。」

當天晚上吃完飯後，媽媽削芒果給我們吃，我突然腦子一動，馬上告訴媽媽我要種芒果，媽媽兩個眼睛看著我，很無情地跟我說：「不要說笑了，你知道芒果樹有多大嗎，而且這裡是紐約不是台灣，芒果樹在這邊會被凍死的。」

但我還是想要試試，於是我偷偷把芒果籽留下來，然後馬上上網查 「怎麼種芒果樹」，上面說你需要把外面的殼拿掉，裡面的才是種子，但是我怎麼也打不開，於是只好求助爸爸，他只用了一把剪刀就把它剪開了，就這樣我得到了一顆完美的種子。然後我再照網上教的方法，把種子用濕的紙巾包起來放進封口袋等它發芽。

我就這樣每天等呀等、盼呀盼，沒想到十天左右就看到種子開始發芽了！我好開心，馬上把它拿給媽媽看，媽媽驚喜地看著我，跟我說「加油」。現在有爸媽的支持，我愈來愈有信心了。下一步就是要等芽長到一寸以後就可以把它移到土裡了。

又過了兩個星期左右，媽媽幫我準備一個小花盆裝滿營養土，我就幫它搬了新家，這三個月每天早上晚上最重要的事就是幫它澆水，到現在我的芒果樹都已經長到我的小腿這麼高了，所以這個冬天我一定要好好保護它們，這樣我的努力才不會白費。天下沒有做不到的事，只怕我們不去做，做了就有免費的芒果吃。