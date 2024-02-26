我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

我的芒果樹

張媤婷（紐約，慈濟人文學校）      

有一天，我的伯父給了我們一些蔬菜和水果，他告訴我們，這些蔬菜和水果都是他自己種的。我突然有了一個想法，我跟媽媽說，我也想種我自己的水果和蔬菜！媽媽說：「可以呀！以後家裡的蔬菜水果都靠你了。」

當天晚上吃完飯後，媽媽削芒果給我們吃，我突然腦子一動，馬上告訴媽媽我要種芒果，媽媽兩個眼睛看著我，很無情地跟我說：「不要說笑了，你知道芒果樹有多大嗎，而且這裡是紐約不是台灣，芒果樹在這邊會被凍死的。」

但我還是想要試試，於是我偷偷把芒果籽留下來，然後馬上上網查 「怎麼種芒果樹」，上面說你需要把外面的殼拿掉，裡面的才是種子，但是我怎麼也打不開，於是只好求助爸爸，他只用了一把剪刀就把它剪開了，就這樣我得到了一顆完美的種子。然後我再照網上教的方法，把種子用濕的紙巾包起來放進封口袋等它發芽。

我就這樣每天等呀等、盼呀盼，沒想到十天左右就看到種子開始發芽了！我好開心，馬上把它拿給媽媽看，媽媽驚喜地看著我，跟我說「加油」。現在有爸媽的支持，我愈來愈有信心了。下一步就是要等芽長到一寸以後就可以把它移到土裡了。

又過了兩個星期左右，媽媽幫我準備一個小花盆裝滿營養土，我就幫它搬了新家，這三個月每天早上晚上最重要的事就是幫它澆水，到現在我的芒果樹都已經長到我的小腿這麼高了，所以這個冬天我一定要好好保護它們，這樣我的努力才不會白費。天下沒有做不到的事，只怕我們不去做，做了就有免費的芒果吃。

上一則

小粉紅提告莫言「小說抹黑抗日歷史」教授直言教育失敗

下一則

未曾留住

延伸閱讀

大年初二回娘家「7大禁忌」 做這事恐害娘家流失財運

大年初二回娘家「7大禁忌」 做這事恐害娘家流失財運
亞洲最佳非酒飲品 印度芒果優格飲、馬薩拉茶奪冠亞

亞洲最佳非酒飲品 印度芒果優格飲、馬薩拉茶奪冠亞
HERMÈS 英倫紳士風 人字紋、格紋優雅簡約

HERMÈS 英倫紳士風 人字紋、格紋優雅簡約
養生／保暖+按摩 預防小腿抽筋

養生／保暖+按摩 預防小腿抽筋

熱門新聞

可愛又有趣的袋熊。（圖∕123RF）

搞笑諾貝爾獎得主——袋熊

2024-02-19 01:01

繁花落盡見真淳

2024-02-18 01:01
圖∕倩華

彼特的遺囑（下）

2024-02-17 01:02
圖∕倩華

彼特的遺囑（上）

2024-02-16 01:02

悲歡離合總無奈

2024-02-24 01:02
階梯金字塔。（攝影∕大邱）

不去後悔，去了更悔——埃及之旅

2024-02-25 01:02

超人氣

更多 >
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏