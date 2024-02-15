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世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

守歲、放鞭炮和煙花

葉宇安（加州）

中國新年充滿了故事和神話，也有各種傳統習俗與慶祝活動，包括大掃除、吃年夜飯、守歲、放鞭炮、拜訪親友、吃餃子等等。

守歲就是在除夕夜熬夜迎接新的一年。有一個傳說：孩子們在除夕夜保持清醒的時間愈長，他們的父母就愈長壽。吃完年夜飯後，因為離新年還早，小孩子會放鞭炮和煙火；大人們則會拿出瓜子和茶點，或是一起打麻將、玩撲克牌來消磨時間守歲。等待十二點的鐘聲響起，孩子們會從長輩手上拿紅包。

放鞭炮與煙花也是農曆新年很重要的一部分。新年前一周，家家戶戶用鞭炮聲送走灶王爺，並供奉糖果、橘子和蜂蜜，讓祂只向玉皇大帝報告家中的甜事；除夕夜半夜，家家戶戶放鞭炮迎接灶神回家。鞭炮被認為可以驅除邪靈和不幸，所以人們也在初一早上放鞭炮，希望帶來全年的財富和好運。

元宵節象徵農曆新年的結束，關於元宵節，有一個故事說玉皇大帝為了報復村民殺死他的鶴，決定在正月十五日燒毀村莊。皇女憐憫村民，將父親的計畫告訴村民，村民們便在當天掛起紅燈籠、放鞭炮，讓玉皇大帝以為村莊已經著火了。如今，元宵節以燈籠和放鞭炮、煙花來慶祝。但在許多亞洲大城市，放鞭炮和煙花是被禁止的，因為它們很危險，並會造成汙染。

元宵節 餃子

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