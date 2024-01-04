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新年的展望

陳家豫（紐約，人力中心中文學校）

回顧過去的一年，我不禁有一種成就感。從個人成長到學術里程碑，我取得了很多成就。然而，在取得勝利的同時，也有一些不足之處。在新的一年裡，重要的是承認我的成功以及可以改進的地方。

首先，除了我對寫作的抱負之外，我還決心在SHSATS特殊高中考試中取得優異的成績。我相信全面的教育既包括強大的寫作技巧，也包括數學、語言推理和閱讀理解方面的堅實基礎。通過磨練我的寫作能力，不僅會提高我的溝通能力，還會提高我的批判性思維和分析能力，這無疑對我在SHSATS中受益。因此，除了專注 SHSATS 準備之外，我將繼續培養對寫作的熱情，讓這兩種追求相輔相成，為我的整體成長和成功作出貢獻。

為了在寫作和SHSATS上取得成功，我將採取平衡的方法。為了我的寫作抱負，我會花時間練習和提高我的技能，我將探索不同寫作風格、嘗試不同主題，並尋求老師和同行的反饋來提高我的寫作技巧。通過設定具體的寫作目標，並持續努力實現這些目標，我會隨著時間的推移看到進步。

同時，我會盡力專注於SHSATS 準備工作。我將安排專門的學習課程來解決數學、語言推理和閱讀理解問題。我將利用學習材料、模擬測試和在線資源來加強我的知識和考試策略。此外，我將尋求能夠提供寶貴見解和支持的老師或導師的指導。

我認為在這兩種追求之間找到平衡很重要。 通過有效地管理我的時間並制定一個包含寫作和 SHSATS 準備的學習計畫，我可以在這兩個領域以一致性、毅力和成長心態取得進步。憑借奉獻精神和努力工作，我將能夠在SHSATS上最大限度地發揮我的表現。

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