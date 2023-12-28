我們該相信聖誕老公公嗎？

聖誕節 早上，我睡眼惺忪地起來，看到聖誕樹下放著一個藍色盒子，盒子上寫著我的名字，好奇心驅使我打開禮物，我迫不及待的把包裝裝飾撕下來，最後看到一個可愛的恐龍 ——這就是我八歲的聖誕禮物。

通常聖誕節時，父母會準備禮物，然後跟小孩說是聖誕老公公送的。父母也會跟小孩說，如果你今年表現得好，就會收到禮物，但如果你今年表現不好，則會拿到煤炭。我小時候相信聖誕老公公，因為學校老師跟我們說聖誕老公公是真的，而我的朋友也相信老師，並覺得聖誕老公公的存在。不過，我現在不相信這個世界有聖誕老公公，因為我沒有看過他，而且我也知道每年的聖誕禮物都是父母送的。但我覺得聖誕老公公的傳說是好的，因為這樣會讓小孩子從小就對生活充滿想像力，當這些小孩長大之後，他們會發揮想像力，平凡的生活就會充滿快樂和驚喜。聖誕老公公也可以讓大人輕鬆一點，因爲大人只要告訴小孩聖誕老公公是真的，只要孩子一整年都做一個乖小孩，就可以在聖誕節這天收到驚喜，所以小孩就不會一直讓父母煩惱。如果我有了孩子，我會告訴他們世界上有聖誕老公公，因為我想讓他們感到很驚喜。雖然小孩長大以後應該會發現聖誕老公公不存在，並認為我對他們說謊，但我覺得這是個善意的謊言，因為這會讓孩子徜徉在想像力的快樂之中，孩子長大以後，當他回想起兒時經驗，他會感到很幸福，長大後的孩子也會變成一個用想像力來豐富生活，讓日常變得更有趣的人。