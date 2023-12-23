十二月的來臨帶給人們一束五彩繽紛的光，照亮整個城市。十二月的氛圍是獨一無二的，令人愉快又幸福。這種喜慶的感覺是因聖誕節 而來的。

一年之中，聖誕節是我最喜歡、最期待的節日。聖誕節能讓很繁忙的人放下工作，讓住得很遠的人也回家與家人團聚、一起享受各種美食、彼此互送禮物表心意，這是多麼溫馨愉快的時刻啊！

聖誕節期間，我最喜歡和家人一起去看彩燈。街道兩邊裝飾著炫目的燈飾，聖誕彩燈如星星一般，能營造出亮麗景觀。各種商店也會傳來歡樂的聖誕歌聲，「叮叮當！叮叮當」，無論在多寒冷刺骨的冬天，聽著都會讓人心裡溫暖起來。

聖誕節是個能讓人實現夢想的節日。聖誕樹下堆滿了親友們送來的禮物，在閃閃的燈飾下顯得特別耀眼，令人興奮和期待，也正因為這種興奮和期待，形成一生難忘的美好的回憶。家家戶戶都充滿了喜悅的笑聲，這是聖誕節特有的氣氛，也因此讓我最喜歡聖誕節。

李婷娜（紐約，人力中心中文學校）

聖誕節是西方傳統的節日，這個節日，旨在慶祝基督耶穌的誕生。在這一天，人們會互贈禮物，與家人朋友一起共進晚餐、裝飾聖誕樹，並互相祝福和表達關愛。

許多國家都有自己獨特的聖誕節慶祝方式，包括傳統食物、音樂和活動等。聖誕老人也是這個節日的傳統象徵，聖誕老人會送禮物給孩子，並在節日期間帶來歡樂和幸福。

聖誕節確實是許多人最喜歡的節日！它充滿了溫馨、喜悅和親情感，讓人們有機會與親友團聚，分享快樂和愛。聖誕節的氛圍和裝飾也讓人感到興奮又幸福，而贈送禮物則是表達關愛和感激的絕佳方式。無論是聖誕樹、彩燈、美食還是傳統的聖誕歌曲，這些元素都為這個節日增添了特別的魅力。

無論你選擇如何慶祝，聖誕節都是一個充滿美好回憶和喜悅的特別節日。