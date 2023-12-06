我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

啄木鳥對櫻桃樹的友情 ／《櫻桃樹紅了》系列之二

白丁（馬里蘭州）

黑猴子被老麻雀和小猴子劈頭劈腦地說了一通，灰溜溜地從櫻桃樹上跳下來。他想：「既然你們麻雀不歡迎我，我就去桃園裡啃桃子吧。」

正當黑猴子準備離開，有隻啄木鳥飛上了櫻桃樹的枝頭，他那又硬又尖的長嘴，引起了老麻雀的警惕。老麻雀直截了當地問啄木鳥：「你來這兒幹什麼？想偷吃櫻桃嗎？」啄木鳥一本正經地說：「我專吃躲在樹皮下的害蟲，我是大森林的醫生。」

老麻雀根本不把啄木鳥放在眼裡，輕鬆地說：「櫻桃樹上的毛毛蟲早被我們麻雀捉乾淨了，這裡不用你操心，你去檢查別的樹吧！」啄木鳥嚴肅地說：「我剛才不是說了嗎？我查的是躲在樹皮下的害蟲，你們有本事對付樹皮下的害蟲嗎？」

老麻雀睜大眼問：「你想把櫻桃樹的樹皮啄開，再鑿出洞來嗎？這樣蠻幹，櫻桃樹不會活活痛死嗎？作為櫻桃樹的親密朋友，我們不容許你亂來！」啄木鳥和善地解釋：「你別急，我會先用我的長嘴敲擊樹幹，樹幹會發出篤篤篤的聲音，我能從聲音辨別出樹皮下有沒有害蟲，還能測定害蟲躲在哪個角落。如果樹幹發出的聲音是正常的，我怎麼會去啄開樹皮，弄痛櫻桃樹呢？」

老麻雀不耐煩地問：「如果你用長嘴敲擊樹幹，樹幹發出的聲音不正常，怎麼辦？」啄木鳥爽快地說：「我就會使出看家本領，先用我鑿子一般的嘴鑿出洞來，再用我的長舌頭將藏得很深的害蟲鉤出來，一個一個吃掉。櫻桃樹當然會覺得痛，但除去了害蟲，就能活上幾十年，比我們都活得長。如果你不讓我檢查，那藏在樹皮下的害蟲，總有一天會害死櫻桃樹。」

不管啄木鳥怎麼解釋，老麻雀就是不讓步。蹲在一旁的黑猴子忍不住了，跳起來對老麻雀扮起鬼臉，說道：「啄木鳥是醫生，他為櫻桃樹帶來友情，你不聽醫生的話，不是害了櫻桃樹嗎？你真是越老越糊塗！」（待續）

上一則

台塑生醫跨步 王瑞瑜希望所有人都用得起細胞療法

下一則

集資買彩票

延伸閱讀

野生動物園遊記

野生動物園遊記
麻雀和櫻桃樹的交情／《櫻桃紅了》系列之一

麻雀和櫻桃樹的交情／《櫻桃紅了》系列之一
全球奇特慶典你見過嗎？ 西班牙人體疊疊樂、加拿大冰髮秀時尚

全球奇特慶典你見過嗎？ 西班牙人體疊疊樂、加拿大冰髮秀時尚
全球6大奇特慶典 猴子吃Buffet、冰凍髮藝、柳橙大戰上榜

全球6大奇特慶典 猴子吃Buffet、冰凍髮藝、柳橙大戰上榜

熱門新聞

「歸妹圖」不僅是張大掐名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊、林懷民等台灣文化名人，橫跨繪畫、京劇與現代舞蹈，一幅畫等於一頁台灣文化史。（圖：羅芙奧提供）

一幅畫隱喻台灣京劇現代化 張大千「歸妹圖」647萬落槌

2023-12-03 01:30
豐喜啟動世代交替，長子廖柏凱堅持提升工廠的食安規格，成功拿下Costco這個大客戶。(本報資料照片)

從辦桌場拚到美式賣場 廖家3兄弟讓甜點王國華麗轉身

2023-11-28 06:00
佳士得香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」以逾2.6億港元總成交額圓滿收槌。（記者孫曼／攝影）

佳士得天民樓元青花瓷珍藏首登拍場 帶蓋梅瓶868萬美元拍出

2023-11-30 01:24
作者荊棘和丈夫海諾在家中合影。（荊棘．圖片提供）

來也空空，去也空空

2023-12-03 01:02
莫言親筆寫下打油詩，祝賀林青霞獲得金馬獎終身成就獎的榮耀。（取材自微博）

林青霞「金馬水餃」打響 諾貝爾得主「餃子已包好」邀團聚

2023-12-01 00:41
黛安∕圖

被離婚的精神病患（下）

2023-11-27 01:02

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭