啄木鳥對櫻桃樹的友情 ／《櫻桃樹紅了》系列之二

黑猴子被老麻雀和小猴子劈頭劈腦地說了一通，灰溜溜地從櫻桃樹上跳下來。他想：「既然你們麻雀不歡迎我，我就去桃園裡啃桃子吧。」

正當黑猴子準備離開，有隻啄木鳥飛上了櫻桃樹的枝頭，他那又硬又尖的長嘴，引起了老麻雀的警惕。老麻雀直截了當地問啄木鳥：「你來這兒幹什麼？想偷吃櫻桃嗎？」啄木鳥一本正經地說：「我專吃躲在樹皮下的害蟲，我是大森林的醫生。」

老麻雀根本不把啄木鳥放在眼裡，輕鬆地說：「櫻桃樹上的毛毛蟲早被我們麻雀捉乾淨了，這裡不用你操心，你去檢查別的樹吧！」啄木鳥嚴肅地說：「我剛才不是說了嗎？我查的是躲在樹皮下的害蟲，你們有本事對付樹皮下的害蟲嗎？」

老麻雀睜大眼問：「你想把櫻桃樹的樹皮啄開，再鑿出洞來嗎？這樣蠻幹，櫻桃樹不會活活痛死嗎？作為櫻桃樹的親密朋友，我們不容許你亂來！」啄木鳥和善地解釋：「你別急，我會先用我的長嘴敲擊樹幹，樹幹會發出篤篤篤的聲音，我能從聲音辨別出樹皮下有沒有害蟲，還能測定害蟲躲在哪個角落。如果樹幹發出的聲音是正常的，我怎麼會去啄開樹皮，弄痛櫻桃樹呢？」

老麻雀不耐煩地問：「如果你用長嘴敲擊樹幹，樹幹發出的聲音不正常，怎麼辦？」啄木鳥爽快地說：「我就會使出看家本領，先用我鑿子一般的嘴鑿出洞來，再用我的長舌頭將藏得很深的害蟲鉤出來，一個一個吃掉。櫻桃樹當然會覺得痛，但除去了害蟲，就能活上幾十年，比我們都活得長。如果你不讓我檢查，那藏在樹皮下的害蟲，總有一天會害死櫻桃樹。」

不管啄木鳥怎麼解釋，老麻雀就是不讓步。蹲在一旁的黑猴子忍不住了，跳起來對老麻雀扮起鬼臉，說道：「啄木鳥是醫生，他為櫻桃樹帶來友情，你不聽醫生的話，不是害了櫻桃樹嗎？你真是越老越糊塗！」（待續）