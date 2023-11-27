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Lost in Taiwan讀後感

林昱成（賓州）

我從圖書館借到了《在台灣迷路了》（Lost in Taiwan）這本書，是由馬克·克萊利（Mark Crilley）於二零二三年五月所著。

主角保羅去台灣找他哥哥西奧。可是他除了整天待在家玩手機和吃麥當勞外，什麼都不做。保羅的網友告訴他，有新的任天堂遊戲出來了，就在他住的附近，所以他才出門尋找新發售的任天堂遊戲。沒想到，他找到這一家電子產品店，賣的不是「任天堂」（Nintendo）遊戲，而是「您天波」（Nintienbo）的兒童玩具。他很生氣地衝出這間店，沒看路差點被摩托車撞到，他為了躲開而意外摔倒，手機就掉到旁邊的水溝裡。沒有手機他沒辦法回家，因為他很依賴手機。

這時候，路上來了一個女孩，特地停下來問他還好嗎？需不需要幫忙？他說他想要回家，可是不記得地址。女孩提議騎車帶他在附近繞一繞，看看保羅是否認出熟悉的地點。保羅和女孩一起探索台灣的大街小巷，他發現台灣是一個很酷的地方。保羅終於回到西奧的公寓，告訴哥哥他的冒險經歷。他甚至說：「這是我遇過最好的事。」

我從這本書中學到，不要整天玩手機和吃麥當勞，需要出去探險交朋友，並創造許多有趣的回憶。作者試圖傳達「台灣人總是樂於助人」的訊息，正如一句台灣諺語所說：「台灣最美麗的風景是人」。

然而，以我在台灣旅行的經驗，我覺得有些陌生人很煩人，喜歡告訴我該做什麼。有時我覺得台灣人過於友好，但除了這一點，我還是很喜歡台灣的食物、文化和風景。我一直對不同的文化感到著迷，而作者似乎也跟我一樣。

如果你喜歡探索不同文化，我建議你閱讀這本漫畫。通過閱讀這本書，你可以體驗台灣和文化差異，也許會讓你將來想要親自體驗並拜訪台灣。

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