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我愛秋天

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

當空氣涼爽，微風徐徐，五彩斑斕的樹葉在空中飛舞時，當南瓜的香味飄進你

的鼻孔時，你就知道又是一年的秋天到來了！

當一年中的這個時候再次到來，許多美麗的事物都會枯萎和消失的同時，另一些美好則會盛開和綻放。樹葉的金色火焰環繞著整個城市，呈現出極其美麗的景象。秋天就是這麽神奇！秋天，我是多麼喜歡你呀！因為我可以回到我的朋友們身邊，並結交新的朋友，與我的朋友和家人一起享受隨之而來的假期與美好。

當秋天再次來臨的時候，即使天氣不再那麽好，即使樹葉慢慢枯萎死亡，即使鳥兒開始離開我們，即使許多活動受到這些因素的阻礙，秋天仍然是美麗的。由於這些因素，起起落落就是我喜歡秋天的原因。

秋天是那麼美，秋天不僅是一個美麗的花園，也是一首美麗的詩！我相信，秋葉的飄落，是它把美麗的一面留給大地。冬天過後，它以全新的面貌回歸，以春天更綠更茂盛的形象回歸。

孫奕軒（紐約，人力中心中文學校）

我愛秋天，因為秋天的樹葉會變成好看的紅、黃和橙色，秋天的風景，像是漂亮的葉子及美麗的景色，都能在許多畫冊和圖片上都能看到。

秋天的氣候，風清氣爽，非常舒服。秋天不像夏天那麽熱，也不像冬天這麽冷，秋天的氣候很舒服。秋天正值換季時節，我們穿的衣服也有更多選擇，人們穿上各式各樣的秋衣，非常好看。

秋天也有很多節日，比如中秋節和重陽節。在中秋節我們會賞月和吃月餅，在重陽節我們可以去登山及郊遊，觀賞美麗的楓葉。在山頂上一邊觀賞美麗風景，一邊感受這涼爽的氣候，真愜意。

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