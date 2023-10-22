這裡是一片茂密的楓林，一棵棵楓樹高高地站立著。它們手臂牽著手臂，肩膀挨著肩膀，就像參加升旗儀式的孩子們，一個個精神抖擻。

清晨，當楓林中的薄霧剛剛消散，枝頭上的小鳥就開始朗讀當天的課文了。看，牠們朗讀得多麼賣勁，就像孩子們邊讀邊搖頭晃腦一般。楓林細心地傾聽著，然後也學習小鳥們的樣子，輕輕地搖擺著樹枝。

開始上課了，太陽用金色的雨絲向楓樹們的綠葉間揮灑著，就像老師用智慧的甘泉向它們澆灌，每張楓葉上都映著太陽的光輝。

夏日的天氣太熱了，學生們聽課好似都有些睏倦了，風婆婆老師有辦法。「嘩嘩——」風婆婆老師用清涼的雨絲向學生們的頭上澆來，讓它們洗個痛快的冷水澡。孩子們立刻有了精神，看，它們將每片綠葉的手掌，都擺在空中揮舞著。

站在楓林前的幾棵高大的楓樹，它們一定是楓樹的老師，看學生們勞累了，就領著大家一起擺擺身子搖搖手臂，作著舒展筋骨的操練活動。

忽然，狂風來了，學生們喧嘩著、騷動著，一個個都顯得有些驚慌失措的樣子。「轟隆隆——」閃電像天上的列車，扯著紅旗從它們的頭頂上掠過，接著就是一陣大雨。師生們相互擁抱著、依偎著，不讓任何一個夥伴摔倒、脫隊。

風雨終於過去了，它們悄悄抖落滿身疲憊的汗水。月亮升起來了，它們借著月光還不忘複習當天的功課。聽，那颯颯的綠葉響，就是它們夜裡的讀書聲……。