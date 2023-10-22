我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

楓林學校

佟希仁（中國）

這裡是一片茂密的楓林，一棵棵楓樹高高地站立著。它們手臂牽著手臂，肩膀挨著肩膀，就像參加升旗儀式的孩子們，一個個精神抖擻。

清晨，當楓林中的薄霧剛剛消散，枝頭上的小鳥就開始朗讀當天的課文了。看，牠們朗讀得多麼賣勁，就像孩子們邊讀邊搖頭晃腦一般。楓林細心地傾聽著，然後也學習小鳥們的樣子，輕輕地搖擺著樹枝。

開始上課了，太陽用金色的雨絲向楓樹們的綠葉間揮灑著，就像老師用智慧的甘泉向它們澆灌，每張楓葉上都映著太陽的光輝。

夏日的天氣太熱了，學生們聽課好似都有些睏倦了，風婆婆老師有辦法。「嘩嘩——」風婆婆老師用清涼的雨絲向學生們的頭上澆來，讓它們洗個痛快的冷水澡。孩子們立刻有了精神，看，它們將每片綠葉的手掌，都擺在空中揮舞著。

站在楓林前的幾棵高大的楓樹，它們一定是楓樹的老師，看學生們勞累了，就領著大家一起擺擺身子搖搖手臂，作著舒展筋骨的操練活動。

忽然，狂風來了，學生們喧嘩著、騷動著，一個個都顯得有些驚慌失措的樣子。「轟隆隆——」閃電像天上的列車，扯著紅旗從它們的頭頂上掠過，接著就是一陣大雨。師生們相互擁抱著、依偎著，不讓任何一個夥伴摔倒、脫隊。

風雨終於過去了，它們悄悄抖落滿身疲憊的汗水。月亮升起來了，它們借著月光還不忘複習當天的功課。聽，那颯颯的綠葉響，就是它們夜裡的讀書聲……。

上一則

中國科幻作家海漄 憑小說「時空畫師」獲2023雨果獎

下一則

我家阿咪（下）

延伸閱讀

森林小丘當街搶手機 警方籲民眾提供線索

森林小丘當街搶手機 警方籲民眾提供線索
中華民國國慶 紐約中華公所舉行升旗儀式

中華民國國慶 紐約中華公所舉行升旗儀式
肩痛無力又手無法抬起 竟是肩膀「旋轉肌」破洞

肩痛無力又手無法抬起 竟是肩膀「旋轉肌」破洞
獨臂歲月何時了

獨臂歲月何時了

熱門新聞

一九六五年秋，作者在金門太武山頂「勿忘在莒」石碑前留影。

我在金門服役(下)

2023-10-19 02:00
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（上）

2023-10-15 02:02
嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

「黃埔大內褲」開價也不賣 備役少將收藏半世紀從軍文物

2023-10-18 02:49
村上春樹出席西班牙阿斯圖里亞斯親王獎。（Getty Images）

日本第1人 村上春樹拿到「西班牙諾貝爾文學獎」

2023-10-21 02:12
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（下）

2023-10-16 02:02
2020年諾貝爾文學獎得主、美國桂冠詩人葛綠珂的編輯13日證實，葛綠珂已癌逝麻州家中，享壽80歲。（路透資料照片）

死前幾天才診斷出癌症 諾貝爾文學獎得主葛綠珂病逝享壽80歲

2023-10-14 07:10

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機