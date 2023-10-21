上個月的一個星期六早上，大概十點半左右，我和弟弟、媽媽還有外婆一起去飛龍超市買東西。飛龍超市位於布碌崙 八大道六十三街，交通很方便，超市門口的正上方有「飛龍超級市場」的招牌，很大很醒目，遠遠就能看得見這幾個大字。

一走進去，我就看見好多人拎著大包小包的東西走來走去，熱鬧極了！超市裡有很多好吃的東西，像是新鮮的蔬菜 和水果、肉類與海鮮，以及各種各樣的零食。其中，我最喜歡金燦燦的鳳梨、生猛的龍蝦、五顏六色的果凍，還有海鮮口味的餅乾。

我和弟弟拿了果凍和餅乾，問媽媽可不可以買一些回家？媽媽說可以，但是買回家後要和大家一起分享，我和弟弟都答應了媽媽的要求，然後又挑選了幾種愛吃的零食放進籃子裡。媽媽也挑選了一些家裡需要的生活日用品和我們喜愛吃的食材。

那天我們提著沉甸甸的「戰利品」，高高興興地離開了超市。

陳小琳（紐約，人力中心中文學校）

這個星期天，我和爸爸媽媽一起去昌發超市買東西。幾乎每個星期天，我們一家人都會到昌發超市購物。這天我們打算買一條魚、一些豬肉和牛肉、牛奶 、水果、蔬菜與零食等等。

超市裡的人真多呀！一進入超市，發現裡面人潮洶湧、人來人往，有些人提著購物籃，有些人推著購物車，也有人空著兩手一邊走一邊看貨架。我跟媽媽先去買肉和魚，這裡的肉新鮮又便宜，我們很快就挑好了肉和蔬菜，還選了一些水果，然後就去買牛奶和零食。各式各樣的零食都是我的最愛，每一次我都買很多。不一會兒，我的購物車也裝得滿滿的了。

媽媽付完款，我們一起開開心心地回家，我最喜歡跟家人逛超市了！