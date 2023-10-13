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華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

漫遊歐洲

戴以辰（加州）

今年七月媽媽帶我和姊姊去歐洲玩了兩個星期。在巴黎玩了四天，又到蘇黎世三天，最後在米蘭停留兩天。

星期四一大早，我們就坐達美航空公司的飛機去法國。那裡的天氣簡直熱到不行！再加上非常潮濕，我們出去幾分鐘就滿身大汗。我們住的Airbnb旁邊有很多咖啡店，我們嘗了他們的田雞和蝸牛，兩種食物我們都吃不慣，不過嘗嘗鮮也挺好的。之後我們就去看了最著名的艾菲爾鐵塔和羅浮宮，再去巴黎最大的購物中心─拉法葉百貨奧斯曼旗艦店（Galeries Lafayette Haussmann），裡面特別漂亮。出來的時候，除了手機裡多了些照片，我們入寶山空手而回。其實這兩天在玩的時候，媽媽和姊姊身體狀況不太好，因為她們一到巴黎就生病了。在巴黎的最後一天，她們的病都好了，結果輪到我生病了。

我跟媽媽姊姊生的病完全不一樣，他們是喉嚨痛和頭痛，而我是腸胃炎。我生病的第一天就坐了四個小時的火車去蘇黎世，整個過程很不舒服，上吐下瀉。到蘇黎世以後，因為我生病的關係，我們兩天都沒有出去玩，媽媽只帶姊姊去逛了一個下午。要離開蘇黎世的前一天，我還是勉強去看了瀑布，真的好漂亮，照了好多照片。可惜的是，照片裡的我病怏怏的，看起來像僵屍一樣。

下一站是米蘭，也是坐好幾個小時的火車去的。那時候雖然我的病好了一些，但是在坐火車三個小時的過程中昏昏欲睡。第二天我終於好起來了！我們參加了旅遊團，參觀了許多米蘭的古蹟，但走到一半我們就溜去逛街了。逛完後，雙手提了好多戰利品。那天晚上我們吃了最傳統的義大利披薩，比美國的披薩要薄多了，姊姊和媽媽特別喜歡，不過我還是喜歡美國的。

米蘭之行結束了我夏季遊玩的日子。歐洲讓我大開眼界，了解並接觸到不一樣的風土人情，非常有趣。令我記憶最深刻的是那裡的天氣其熱無比，還有到餐廳吃飯連白開水都要收費！

接下來就去了盧卡參加音樂營，開始了我下一個旅程。

義大利 咖啡 達美航空

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