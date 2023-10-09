我喜歡看漫畫書，也愛在紙上畫畫，好讓我的想像力藉著動物們的神態，誇張地上天下地任意遨遊。外婆看了我的畫，忍不住說我還真遺傳了媽媽想像力豐富的本事！

外婆告訴我，媽媽在念幼稚園的時候，正好華盛頓州 的聖海倫火山爆發，學校老師鼓勵他們畫一張火山爆發的圖像，結果媽媽畫了一張至今讓她難忘的有趣畫面。在冒著熾熱岩漿的火山附近，一隻飛鳥對著火山口，居然被嚇得翅膀飛揚雙腳直立在空中，滿臉驚恐注視火山的表情真是太動人了，令她至今讚不絕口！

媽媽和大姨的年紀只差一歲半，姊妹感情非常好。有一次，學校在大禮堂舉行拼字比賽，大姨代表二年級出賽，雖然看到大姊與其他競賽者很鎮定地坐在講台上，她的心卻怦然跳個不停，由於不忍見到大姊被問倒僵在台上的一幕，所以每當輪到大姊回答時，她和同班日籍好友會一起蹲下身去，直到大姊順利過關，才如釋重負坐起來。遠遠坐在家長席上的外婆，不明白二女兒和朋友在搞什麼花樣，回家一探究竟後哭笑不得，感動地說：「真是個傻孩子！」大姨是低年級能力到底有限，不過待在台上的時間還算久，很多人被淘汰後，她才出局。

掉乳牙換新牙是媽媽和姊妹們的一大樂事，她們對牙齒神仙也深信不疑。每掉一顆乳牙擱在枕頭底下，第二天牙仙就會取走乳牙留下一點安慰金，錢雖不多，但是牙仙所贈，也是趣事一樁，所以大家樂此不疲！

一天，媽媽為找一件東西，翻了外公的書桌抽屜，在很裡面的地方，看到一個紅包，打開一看，居然揭露了一個天大秘密！紅包內分裝了姊妹們掉落的乳牙，由此誰是牙仙也就水落石出了！她雖為發現一事興奮不已但卻不張揚 ，她私下告訴外婆，她已經清楚知道誰是牙齒神仙了，但是為了讓兩個正在換牙的妹妹們能繼續享受牙仙的樂趣，她不會說出真相，外婆摸摸她的頭，讚嘆地說：「真是個好姊姊！」