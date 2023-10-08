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劉宸欣（紐約，長島慈濟人文學校）

早上四點多，我在半睡半醒的狀態中以為聽見水的聲音，原來是媽媽在洗澡，這讓我想起來，今天是很重要的日子─我和媽媽要踏上回國的旅程啦！一瞬間我開始興奮不已，除了期待看望多年沒見的親戚，並嘗遍中國才有的人間美味，我特別期待鍛鍊自己獨立生活的能力。之前就和媽媽說好了，出了門所有與陌生人的溝通都由我來做，不到萬不得已的情況，媽媽是不會幫我的。

我們收拾完東西，叫了出租車到機場。過安檢的時候，我們前面是一位中國阿姨，跟我們一樣住長島，我們就開始聊起天來。進入機場後已是午飯時間，我們隨身攜帶一些零食和水果，只是過安檢時把水喝完了。媽媽讓我去買瓶水，我把錢緊緊地攥在手裡，生怕弄丟了，突然感覺自己像一個迷路的小孩。我去第一個店鋪試著買水時，收銀員說不收現金，我感到一陣尷尬，連忙把水放回去，灰溜溜地跑走了。第二家店鋪有不同品牌的礦泉水，我隨意拿了一大瓶室溫水就去結帳，結果那一瓶水要六塊美金！我以為機場裡的物價就是這麼貴，所以就傻乎乎地買了，回到媽媽身邊才發現自己不小心買了法國有名牌子的水，我感覺自己被社會坑了。媽媽說：「還好這不是什麼大事，正好是吸取教訓的機會。等我們回國去服裝批發市場買衣服時，我要訓練自己討價還價、臉皮厚一點的本事。」

後來，我們上了日本航空公司的飛機。我感覺這裡的空姐特別善良可愛，他們提供的午餐也讓我們有些驚喜！我發現自己現在愛上日餐了，我特別喜歡這種簡單、精緻和健康的感覺，飯後還提供一小桶哈根達斯冰淇淋，完美！

長島 租車 日本

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