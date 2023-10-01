這個夏天總體來說很無聊，沒什麼可做的，因為我的父母假期不多。通常他們對我們暑假假期的想法，就是待在家裡做家務。

然而，我們這個暑假有一趟郵輪 之旅，搭船前往百慕達。這次郵輪比我們兩年前搭過的郵輪更大，儘管如此，我卻感覺郵輪上可以做的事情變少了。百慕達非常美麗，海水清澈見底，海灘也非常漂亮。我們去的海灘被稱為「粉紅沙灘」，雖然海灘一開始看起來並不是粉紅色的，但是如果你仔細觀察的話，會看見沙子裡有非常小的粉紅色顆粒。

然而，這趟百慕達遊輪之旅結束之後，這整個夏天幾乎就沒有發生任何有趣的事情了。

趙浩賢（紐約，長島 慈濟人文學校）

暑假開始的時候，我覺得很無聊，因為什麼都沒有做，我只是花了很多時間坐在沙發上讀書、看電視和玩遊戲。

直到七月九日，我們全家一起去搭郵輪，這趟旅程為期一個禮拜。我們坐的郵輪叫Norwegian Joy，郵輪上有很多水上活動、不同主題的餐館，還有迷你高爾夫等等。出發那天，我和妹妹迫不及待想上郵輪。我們坐了好久地鐵 ，還走路走了半小時才到達碼頭。然後我們排隊等待，等得都失去耐心了，感覺好像等了幾百萬年。後來我們終於上了郵輪，我和妹妹立刻就在郵輪上跑來跑去，到處探索。

在郵輪上的日子，我們每天都吃得很飽，每天都高高興興地玩水上活動。過了幾天，我們抵達百慕達。百慕達很熱，但是有很多活動，比如去粉紅沙灘玩、參觀博物館跟買飲料等等。回到紐約時，我們都不想離開郵輪，因為玩得很開心。