我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

郵輪之旅

趙偉杰（紐約，長島慈濟人文學校）

這個夏天總體來說很無聊，沒什麼可做的，因為我的父母假期不多。通常他們對我們暑假假期的想法，就是待在家裡做家務。

然而，我們這個暑假有一趟郵輪之旅，搭船前往百慕達。這次郵輪比我們兩年前搭過的郵輪更大，儘管如此，我卻感覺郵輪上可以做的事情變少了。百慕達非常美麗，海水清澈見底，海灘也非常漂亮。我們去的海灘被稱為「粉紅沙灘」，雖然海灘一開始看起來並不是粉紅色的，但是如果你仔細觀察的話，會看見沙子裡有非常小的粉紅色顆粒。

然而，這趟百慕達遊輪之旅結束之後，這整個夏天幾乎就沒有發生任何有趣的事情了。

趙浩賢（紐約，長島慈濟人文學校）

暑假開始的時候，我覺得很無聊，因為什麼都沒有做，我只是花了很多時間坐在沙發上讀書、看電視和玩遊戲。

直到七月九日，我們全家一起去搭郵輪，這趟旅程為期一個禮拜。我們坐的郵輪叫Norwegian Joy，郵輪上有很多水上活動、不同主題的餐館，還有迷你高爾夫等等。出發那天，我和妹妹迫不及待想上郵輪。我們坐了好久地鐵，還走路走了半小時才到達碼頭。然後我們排隊等待，等得都失去耐心了，感覺好像等了幾百萬年。後來我們終於上了郵輪，我和妹妹立刻就在郵輪上跑來跑去，到處探索。

在郵輪上的日子，我們每天都吃得很飽，每天都高高興興地玩水上活動。過了幾天，我們抵達百慕達。百慕達很熱，但是有很多活動，比如去粉紅沙灘玩、參觀博物館跟買飲料等等。回到紐約時，我們都不想離開郵輪，因為玩得很開心。

郵輪 長島 地鐵

上一則

皮卡丘亂入荷蘭梵谷美術館「寶可夢」致敬經典名畫

下一則

馬雅文明

延伸閱讀

嫌太多郵輪旅客 美歐港口開始限制郵輪造訪數量

嫌太多郵輪旅客 美歐港口開始限制郵輪造訪數量
中國全面恢復國際郵輪入出境 首艘自製大型郵輪明年元旦商業首航

中國全面恢復國際郵輪入出境 首艘自製大型郵輪明年元旦商業首航
中國全面恢復國際郵輪入出境

中國全面恢復國際郵輪入出境
挪威郵輪擱淺格陵蘭近2天 206名乘客安全 丹麥出動救援

挪威郵輪擱淺格陵蘭近2天 206名乘客安全 丹麥出動救援

熱門新聞

日本作家村上春樹。（美聯社）

諾貝爾文學獎不再青睞村上春樹？看好度榜首是中國女作家

2023-09-29 02:16
臺灣湛藍海洋聯盟共同創辦人暨執行長陳思穎。(記者邱德祥／攝影)

湛藍海洋推水上掃地機器人 清除海廢找回純淨

2023-09-29 07:00
著作權局審查委員會駁回人工智慧畫作「太空歌劇院」版權登記，憂心飯碗不保的文藝界一片士氣大振。（取材自X平台）

AI畫作「太空歌劇院」版權登記被駁回 文藝界士氣大振

2023-09-25 01:25

在老人公寓吃大餐

2023-09-24 02:00

拿到敬老卡

2023-09-27 02:02

妻子的腦瘤手術

2023-09-28 02:00

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美

全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美