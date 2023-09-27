化妝舞會／《刺蝟逛大街》系列之二

除了黃鼠狼，貓頭鷹也是刺蝟的天敵，但住在大橡樹上的貓頭鷹對刺蝟媽媽另眼相看，因為她親眼見到刺蝟媽媽用香水嚇退了黃鼠狼。她向刺蝟媽媽打招呼，熱情地說：「去大街上的舞廳玩吧，那裡就是你要找的燈光最亮、聲音最響、人最多的地方。你的孩子還小，不能進舞廳，我來帶他們去森林小學，你安心地去舞廳吧。」

刺蝟媽媽明知貓頭鷹一個俯衝，爪子就能穿過自己身上的尖刺，但她昂起頭將三個孩子交託給貓頭鷹，大膽上路了。

走了很長的路，刺蝟媽媽來到了舞廳，望見裡面的燈亮得耀眼，樂隊的聲音幾乎震聾了耳朵，跳舞的人多得數不清。可是，刺蝟媽媽進不去，這天是化妝舞會，她沒有化妝，怎麼辦呢？

巧的是，鴨子小弟放學早，他化妝成王子，興沖沖來到舞廳。刺蝟媽媽見到鴨子小弟，就求他想辦法。鴨子小弟問：「你想不想扮成公主？」他不等回答，就帶著刺蝟媽媽進去附近的花園了。

花園裡，花兒們張開笑臉歡迎鴨子小弟，因為鴨子小弟放學後常來幫她們除野草、捉害蟲。鴨子小弟請花兒們給刺蝟媽媽化妝，可是，刺蝟媽媽滿身是刺，誰敢接近呢？鴨子小弟說明了原因，花兒們連連點頭，願意幫助刺蝟媽媽。

紅色的桃花、白色的梨花、黃色的迎春花、藍色的鳶尾花、綠色的鬱金香和紫色的紫藤花，心甘情願地為刺蝟媽媽服務，一朵朵忍著痛，貼了刺蝟媽媽一身，成一件精心設計的花衣裳，將刺蝟媽媽扮成了美麗的公主。紮滿鮮花的刺蝟媽媽萬分感激，跟鴨子小弟高興地踏進了舞廳。

舞廳裡的人見到刺蝟媽媽又驚又喜，紛紛上前邀請這位美麗的公主，可是一伸手就縮回去了，因為被她身上的刺扎痛了。刺蝟媽媽很難過，不知道該怎麼辦。

鴨子小弟又想出了好辦法，他讓舞廳經理拿來一大包帆布手套，分送給每個跳舞的人，刺蝟媽媽這才笑了。樂隊奏起優美的舞曲，鴨子小弟第一個和刺蝟媽媽翩翩起舞，一個是英俊的王子，一個是美麗的公主，周圍的人紛紛拍起手來。（待續）