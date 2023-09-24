我愛我的家，家是我覺得最舒服、最踏實的地方。從踏進大門的那一刻起，我就被一種平靜和安全的感覺所籠罩。我家裡的一切對我來說都很熟悉，從吱吱作響的門，到早晨陽光照進窗戶的那一刻，都讓我感到溫馨。

我媽媽是護士，爸爸是文藝工作者，我和哥哥在學校讀書。我正在學習許多科目，例如語文、音樂、數學等。哥哥是大學生，他正在努力尋找工作機會。我的父親和母親都是和藹可親的人，他們各有自己的一套技能。我的家人鼓勵我繼續學習中文，我也想繼續學習，因為我可以幫助來自中國並想學習英文的人。

我也非常感激擁有一個溫馨的家，讓我可以做我自己，並找到平靜和幸福的地方。我愛我的家！

余辛迪（紐約，人力中心中文學校）

我家有爸爸、媽媽、哥哥和我。我的父母年紀都挺大，但是他們都很有精神，常常笑，讓我感覺不到我們之間的年紀差距。

我的媽媽很和藹、善良、熱心助人。媽媽非常愛我，常常在回家的路上給我買我最喜歡的黑糖奶茶；爸爸也非常愛我，常常陪我打網球和打羽毛球。我的哥哥比我大五歲，他正在上大學，我們的性格相反，我喜歡學習，但他不喜歡，我喜歡早睡早起，他喜歡晚睡晚起，我和哥哥經常吵架，也許是因為我們性格很不同的原因。

記得幾年前的暑假，我們一家人陪哥哥去看幾所芝加哥 的大學，順道旅遊，玩得很開心。芝加哥的幾所大學都很漂亮，讓我也想在那上大學了呢。我平時在家都是自己吃飯，但我們在旅遊時每餐都一起吃。希望將來我們全家可以再次去芝加哥旅遊、吃美食，但其實只要跟家人在一起，無論是旅遊或待在家都很好。我愛我的家。