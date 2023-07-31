我剛進高中的時候，看到走廊貼很多張海報，他們在甄選學校科學奧林匹亞校隊的隊員，我覺得很有興趣，便開始研究這個比賽的規則和考試的內容。

這個比賽是團體比賽，每個校隊有十五個隊員，一個人負責三到四個項目，所以一個項目會有兩到三個隊員負責準備。

我參加了跟生物有關的甄選。一個月後，學校通知我被選進了校隊，而且負責的項目正好是我喜歡的！

我們的校隊每個月都有兩次的集訓，平常在家裡要自己準備，也要跟同一個項目的隊員一起練習。每個人集訓的時候都要練習不同的事情，比如說，做一輛小的模型車、做科學實驗、做練習題等等。我的項目有基因、蛋白質 ，以及人體結構。基因項目只需要紙本考試，人體結構也是紙本測驗，每一年考的身體部位都不一樣。蛋白質項目有比較特別的地方，除了紙本考試以外，還要做他們指定的蛋白質模型。

訓練五個月以後就是正式的比賽了。比賽當天，每個人都要比自己負責的項目，從早上比到下午。每所學校都搭了自己的帳篷，也準備了很多食物。空檔的時候，我們都會複習自己準備的資料，順便吃一點東西填填肚子。比賽結束後，大家都已經精疲力竭了。在等待結果的同時，隊員們到附近的商店逛街、吃晚餐。

過了大概一個小時後，我們都陸陸續續回到會場參加頒獎典禮。我在人體結構的項目得了第三名，我們的學校也贏了團體組的第三名。大家興高采烈地把獎牌掛在脖子上帶回家。

一放暑假，我們就開始準備明年的比賽，因為我們發現越早準備，成績越好。參加這個比賽不但讓我學到很多跟生物有關的知識，也學到了怎麼有效率地進行小組合作。