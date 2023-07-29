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洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

我愛我的家

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

我家裡有四口人：爸爸、媽媽、弟弟和我。

爸爸有點懶，工作之餘就是喜歡睡懶覺。但是，他是非常愛我們的，當我們放假時，他會和我們打撲克牌，教我和弟弟玩牌的技巧。當我們玩撲克牌時，誰輸了就要讓對方捏下巴。

爸爸只是贏了我和弟弟，但他總是輕輕地捏兩下我們的下巴，假裝做出很用力的動作，我們也裝出很疼的樣子，他就會開心得像個小孩子，我們都笑起來了，這就是我的爸爸給我們的愛！

我的媽媽是一個勤奮的人，除了工作之外，她總有忙不完的活。媽媽喜歡種花花草草，但她更關心我和弟弟的課業，時時刻刻都督促我們學習，檢查我們的作業。

媽媽有好廚藝，每天變花樣給我們做好吃的飯菜，每當她在做飯時，我就當個小幫手，雖然有時候我會越幫越忙，但媽媽總是耐心地教我，久而久之我也能煮些簡單的食物了。

弟弟比我小一歲，我們是兄弟也是朋友。他有時候會跟我發脾氣，但我們總有說不完的話，常常一起打電動和打球，他將要小學畢業了，九月我又可以和他一起上學了，真開心！

李宇凡（紐約，人力中心中文學校）

我的家有五口人：奶奶、爸爸、媽媽、姊姊和我。

爸爸為了給我們好的生活，很努力地工作，他有時很吵，但他很關心我們。我的媽媽在外面工作，也在家裡工作，所以很忙。媽媽很聰明，和她說話很有趣。我的奶奶幫了我很多，我很愛她，尤其喜歡她的正能量。至於我的姊姊，她可能很煩，但也有可取之處，遇事總是很冷靜。

有一次我的朋友們到家裡來作客，卻粗心大意弄壞了家裡的東西。另一件是當我睡得很晚時，惹媽媽生氣了，這都是我們生活上的小插曲。

父母確實推動了今天的我，沒有他們，我就不會處於現在的位置。我認為家就是我生活的全部，我的父母在這個家裡支持我，永遠都會。

他們為我和弟弟犧牲了很多，我真的很感激他們的無私付出。家是我的堅強後盾，我愛我的家！

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