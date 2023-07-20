爸媽覺得我比較害羞，不喜歡跟人交流，所以他們事先沒有告訴我，就幫我報名參加去公園做義工的活動，他們想讓我多練習與人交流。

那天，媽媽帶我來到公園做義工，這是我們波特 蘭市的中國公園，在這裡，我們可以為遊客們介紹中國的文化。我和媽媽在長桌上擺上毛筆和紙墨，遊客們可以臨摹字帖，同時我和媽媽還教遊客們如何摺紙，媽媽會摺兔子，我會摺青蛙。我和媽媽準備好後，等遊客們的光臨。

開始時，都是媽媽和遊客們說話，我只是低頭摺紙。後來，媽媽要我每當有人來時，必須至少說三句話。這時，正好來了一位中年的男士，我剛對他說了聲：「您好！」就緊張得不好意思地笑了起來。那人不知道我是覺得自己好笑，還以為我在笑他呢，於是就尷尬地走開了。我想肯定是我把他嚇跑了，因為我突然笑起來，那人或許會覺得我是個瘋子。

我暗下決心，下次一定不再笑了。當下一位客人來時，我真的沒有再笑了，我是用了最大的努力才沒有讓自己笑出來的。這樣慢慢地，我見到陌生人就不再緊張，而且還教了不少人摺青蛙。

媽媽教人摺兔子，最後一步是吹氣讓紙兔子鼓起來，但是第一摺兔子的人一般都不知道如何吹。我看見有位女孩臉漲得紅紅的，才把兔子吹得鼓起來。她吹兔子的樣子好像是在哭，不過我沒笑她。

我本來以為自己很難說滿三句話，但是後來我說得越來越多，也不再緊張了。我覺得做義工挺有收穫的。